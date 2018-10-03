К Новосибирску приближается волна 20-градусного тепла
Новосибирские синоптики составили прогноз на вторую половину этой недели: к выходным в город вернётся тёплая и солнечная погода.
Накануне Новосибирск оказался в тыловой части холодного фронта. Над городом повисли слоистые облака, а воздух перестал прогреваться, рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По её словам, сегодня днём, 3 октября, в Новосибирске ещё возможен небольшой дождь, а температура поднимется только до
В последующие два дня, 4 и 5 октября, осадков в Новосибирске уже не ожидается. Ветер поменяет направление на юго-западное, но его скорость будет такой же. Ночная температура останется на прежнем уровне — в среднем от +1 до +4 градусов, а дневная начнёт повышаться. Если днём в четверг синоптики прогнозируют
«К выходным предполагаем, что снова будет хорошая погода, солнце выглянет, будет ясно, без осадков и тепло: порядка где-то
Ранее из-за тёплой осени в Новосибирске снова начал цвести багульник, который обычно распускается в конце апреля. Цветущий кустарник жительница Академгородка заметила на территории Ботанического сада СО РАН.
Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова