Парковка с овощами: на месте спиленных деревьев у ЦУМа поставили павильон

Парковка появилась на этом месте в августе
Парковка появилась на этом месте в августе


На парковке у ЦУМа в Железнодорожном районе Новосибирска начали строить павильон.


По наблюдениям корреспондента НГС, строение появилось на месте новой стоянки, которую обустроили у ЦУМа на месте вырубленных деревьев. 


В ООО УК «Сибирь-Актив» корреспонденту НГС пояснили, что в строящемся торговом павильоне будут работать продавцы овощей и фруктов.


«Это наша территория, это наши павильоны. <...> Наш же арендатор просто делает улучшение», — пояснили в компании, подтвердив, что именно на этом месте раньше стояли деревья. 


В начале сентября у здания ЦУМа со стороны проспекта Димитрова спилили несколько деревьев — вместо них появилась парковка. В мэрии тогда пояснили, что собственник участка ООО УК «Сибирь-Актив» согласовал работы и заплатил за вырубку в бюджет города 275 тысяч рублей.


В конце августа в мэрии сообщили, что скоро снесут четыре павильона на проспекте Димитрова — на их месте построят дорогу для подъезда к зданию нового торгового центра, который хотят построить на месте ЦУМа.


Два года назад новые владельцы ЦУМа сообщили, что собираются превратить его в развлекательный центр с ресторанами на крыше. Уже тогда собственник сообщал, что на прилегающей территории могут снести все ларьки и кафе.

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