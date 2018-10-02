Парковка с овощами: на месте спиленных деревьев у ЦУМа поставили павильон

Парковка появилась на этом месте в августе





На парковке у ЦУМа в Железнодорожном районе Новосибирска начали строить павильон.







По наблюдениям корреспондента НГС, строение появилось на месте новой стоянки, которую обустроили у ЦУМа на месте вырубленных деревьев.







В ООО УК «Сибирь-Актив» корреспонденту НГС пояснили, что в строящемся торговом павильоне будут работать продавцы овощей и фруктов.







«Это наша территория, это наши павильоны. <...> Наш же арендатор просто делает улучшение», — пояснили в компании, подтвердив, что именно на этом месте раньше стояли деревья.







В начале сентября у здания ЦУМа со стороны проспекта Димитрова спилили несколько деревьев — вместо них появилась парковка. В мэрии тогда пояснили, что собственник участка ООО УК «Сибирь-Актив» согласовал работы и заплатил за вырубку в бюджет города 275 тысяч рублей.







В конце августа в мэрии сообщили, что скоро снесут четыре павильона на проспекте Димитрова — на их месте построят дорогу для подъезда к зданию нового торгового центра, который хотят построить на месте ЦУМа.





Два года назад новые владельцы ЦУМа сообщили, что собираются превратить его в развлекательный центр с ресторанами на крыше. Уже тогда собственник сообщал, что на прилегающей территории могут снести все ларьки и кафе.

