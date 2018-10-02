«Сын не спал и не ел»: врачи спасли малыша, от которого отказались во всех больницах

Наталья Виденеева обошла врачей в двух регионах, прежде чем её ребёнка прооперировали

Новосибирские нейрохирурги детской больницы № 1 на улице Вертковской готовят к выписке двухмесячного пациента Егора Виденеева. Его мать обошла ведущих врачей в надежде на лечение, но они просили подождать, хотя мальчик сильно страдал.







Егор Виденеев родился доношенным, но сразу после родов стало понятно, что его голова странной формы, рассказала корреспонденту НГС мать мальчика Наталья Виденеева.







«Доктора сказали, что такое бывает — при прохождении по родовым путям просто косточки надвинулись друг на друга, и к месяцу должно было всё компенсироваться. Но у нас к месяцу не компенсировалось — “гребешок”, который у него был, он становился только больше, и головка после месяца резко начала вытягиваться назад.







Ребёнок мучился, у него болела голова, было внутричерепное давление, его выгибало, он не спал, не ел — ему было плохо»,





— объяснила сибирячка. Она добавила, что из-за проблем со здоровьем Егор быстро терял вес.







Педиатр отправила семью к неврологу — врач сказала, что у мальчика скафоцефалия (шов между костями черепа слишком рано зарос) и нужна операция.







По словам врачей детской больницы, они первые в регионе прооперировали такого маленького ребёнка со скафоцефалией





Наталья Виденеева попала сначала к алтайским врачам (семья живёт в Тальменке Алтайского края), но местные нейрохирурги отказались делать операцию столь маленькому ребёнку. В федеральном центре нейрохирургии в Новосибирске также попросили мать подождать, пока Егору не исполнится хотя бы 4 месяца.







Но, по словам сибирячки, сыну становилось всё хуже, и она в итоге вышла на детскую клиническую больницу в Новосибирске. Виденеева подчеркнула, что родители не столько испугались предстоящей операции, сколько того, что ребёнок будет долго мучиться и даже останется инвалидом.







Как пояснил НГС врач-нейрохирург первой детской больницы Константин Савин, шов на черепе ребёнка стал срастаться ещё в утробе матери.







«Это приводит к грубой деформации черепа. Помимо того, что это косметический дефект, у ребёнка начала появляться клиника (клинические симптомы. — Прим. ред.) повышенного внутричерепного давления. В связи с тем, что мозг растёт, развивается, объём мозга увеличивается, а <…> ему некуда расти за счёт того, что шов затянулся, это приводит к головным болям, к нарушениям в нейропсихическом развитии детей», — рассказал врач.







Нейрохирурги готовятся выписать мальчика уже завтра





По словам Савина, детям действительно рекомендовано делать операцию в возрасте 4–6 месяцев, и больница первая в регионе решилась на такую операцию. Врачи решили рискнуть, учитывая стремительно ухудшающееся состояние Егора.







Операция, которую делали 21 сентября, длилась 4 часа — она потребовала особого контроля со стороны анестезиологов из-за большего, чем у старших детей, риска кровотечения. Врачи раздвинули кости и освободили пространство для мозга — скоро голова окончательно примет нормальную форму, а шрам от операции закроют волосы.







Мать Егора заверила, что уже спустя 3 дня после операции ребёнок стал лучше себя чувствовать — он нормально ест и спит, «у него стали розовые щёчки». Врачи намерены выписать Виденеевых завтра, но им нужно будет в течение 2 лет периодически приезжать на консультации и делать обследования, чтобы исключить проблемы.







Ранее нейрохирурги федерального центра за один день прооперировали братьев-двойняшек с заболеванием, которое меняло форму черепа и грозило эпилептическими припадками. К моменту операции братьям было по 4 месяца, но редкость случая в том, что двойной операции при этой болезни ещё не делали в России.