«Хороший специалист»: министр заявил, что уволенного чиновника Кошелева позовут обратно
Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников рассказал о работе министерства с новым подразделением по государственной охране объектов культурного наследия — это ведомство упразднили, передав его функции областному минкульту.
«Есть решение губернатора, я узнал об этом из постановления. Строиться работа будет совершенно нормально, управление будет так же работать. Сейчас проходят аккредитационные процедуры. Они и сейчас работают — работа не прекращается, пока не будет ликвидировано управление полностью. Занимаются всеми теми же вопросами, которыми занимались», — рассказал сегодня, 2 октября, министр Игорь Решетников.
Он добавил, что ликвидированное управление теперь будет отдельным подразделением в министерстве, но физически останется на прежнем месте — в здании на улице Мичурина, 6. Останется и общественный совет, который работал при управлении.
По словам министра, сейчас в министерстве составляют штатное расписание, обновляют документы и думают над тем, кто возглавит новое подразделение. «Александр Владимирович [Кошелев] — хороший специалист, и я так думаю, что этот вопрос обсуждаем. Мы с ним работали, я знаю весь его потенциал. Будем разговаривать и с ним, и когда штатное расписание будет, он должен будет согласиться на те предложения, которые мы ему сделаем», — добавил Игорь Решетников.
В приоритете у нового подразделения, по словам министра, станет ремонт фасадов «Красного факела» и областного театра кукол.
Управление по государственной охране объектов культурного наследия расформировал губернатор Андрей Травников в конце прошлой недели, вместе с этим уволив его начальника Александра Кошелева. Функции управления передали областному министерству культуры. По мнению архитектора Игоря Поповского, решение губернатора затормозит работу по охране памятников.
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Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой