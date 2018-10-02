«Хороший специалист»: министр заявил, что уволенного чиновника Кошелева позовут обратно

Управление по охране объектов культурного наследия стало частью министерства культуры
Управление по охране объектов культурного наследия стало частью министерства культуры

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников рассказал о работе министерства с новым подразделением по государственной охране объектов культурного наследия — это ведомство упразднили, передав его функции областному минкульту.


«Есть решение губернатора, я узнал об этом из постановления. Строиться работа будет совершенно нормально, управление будет так же работать. Сейчас проходят аккредитационные процедуры. Они и сейчас работают — работа не прекращается, пока не будет ликвидировано управление полностью. Занимаются всеми теми же вопросами, которыми занимались», — рассказал сегодня, 2 октября, министр Игорь Решетников. 


Он добавил, что ликвидированное управление теперь будет отдельным подразделением в министерстве, но физически останется на прежнем месте — в здании на улице Мичурина, 6. Останется и общественный совет, который работал при управлении.


По словам министра, сейчас в министерстве составляют штатное расписание, обновляют документы и думают над тем, кто возглавит новое подразделение. «Александр Владимирович [Кошелев] — хороший специалист, и я так думаю, что этот вопрос обсуждаем. Мы с ним работали, я знаю весь его потенциал. Будем разговаривать и с ним, и когда штатное расписание будет, он должен будет согласиться на те предложения, которые мы ему сделаем», — добавил Игорь Решетников. 


В приоритете у нового подразделения, по словам министра, станет ремонт фасадов «Красного факела» и областного театра кукол. 


Управление по государственной охране объектов культурного наследия расформировал губернатор Андрей Травников в конце прошлой недели, вместе с этим уволив его начальника Александра Кошелева. Функции управления передали областному министерству культуры. По мнению архитектора Игоря Поповского, решение губернатора затормозит работу по охране памятников.

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