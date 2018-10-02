Нарисованный 11-летней девочкой самовар появится на специальной монете

Рисунок 11-летней девочки, который победил в конкурсе на лучший эскиз монетовидного жетона к международной нумизматической выставке Coins-2018

В Новосибирске подвели итоги детского конкурса на лучший эскиз для сувенирной монеты-жетона — её напечатают на Московском монетном дворе к международной выставке монет Coins-2018.





«У нас прошло три этапа конкурса, который длился полгода. В каждом этапе путём народного голосования на сайте выбирали три лучших работы. Естественно, мы следили, чтобы не было накруток. А потом из этих девяти специальное жюри выбрало самый лучший эскиз. В жюри помимо нас были наши партнеры из журнала "Золотой червонец" и представители Гознака. <…> Всего за весь конкурс было прислано около 400 работ со всей страны, а победителем оказалась 11-летняя Дарья Нафталимова из Тульской области с рисунком самовара и тульского пряника», — сообщил корреспонденту НГС один из организаторов конкурса, соучредитель новосибирской компании Albo Numismatico Евгений Ануфриев.





По словам Ануфриева, победительнице конкурса и её родителям компания Albo Numismatico оплатит билеты на международную выставку монет в Москву. К этой же выставке на Московском монетном дворе отпечатают специальный жетон-монету.







Конкурс на лучший детский эскиз компания Albo Numismatico объявила в конце марта 2018 года.