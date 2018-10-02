фоторепортаж

Пламя выжгло всё: фоторепортаж из цеха, который всю ночь горел под Новосибирском

Причины пожара ещё не выяснили
Причины пожара ещё не выяснили


Всю прошедшую ночь сотрудники МЧС тушили пожар в дачном посёлке Мочище под Новосибирском — работы закончились только к утру. Сегодня на место происшествия съездил фотокорреспондент НГС и сфотографировал последствия пожара в цехе по производству полиэтилена.


Информация от очевидцев поступила диспетчеру в 21:57 — возгорание произошло в цеху по производству полиэтилена на улице Первомайской
Информация от очевидцев поступила диспетчеру в 21:57 — возгорание произошло в цеху по производству полиэтилена на улице Первомайской


«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что открытым огнем горела готовая продукция на первом этаже одноэтажного складского здания», — сообщили в МЧС
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что открытым огнем горела готовая продукция на первом этаже одноэтажного складского здания», — сообщили в МЧС


Общая площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров
Общая площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров


Во время пожара дул сильный ветер — это мешало тушить огонь
Во время пожара дул сильный ветер — это мешало тушить огонь


Открытый огонь ликвидировали в 00:55
Открытый огонь ликвидировали в 00:55


Во время пожара никто не пострадал
Во время пожара никто не пострадал


На месте работали два пожарных поезда, лаборатории Роспотребнадзора и областного центра по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и пожарной безопасности
На месте работали два пожарных поезда, лаборатории Роспотребнадзора и областного центра по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и пожарной безопасности


На тушение пожара выехало 19 единиц техники и 97 человек, в том числе 14 машин и 67 сотрудников от МЧС
На тушение пожара выехало 19 единиц техники и 97 человек, в том числе 14 машин и 67 сотрудников от МЧС


Из-за пожара два района в Новосибирске остались без света, а электроснабжение восстанавливали 6 бригад
Из-за пожара два района в Новосибирске остались без света, а электроснабжение восстанавливали 6 бригад


В итоге свет вернули сегодня днём — через 12 часов после отключения его вернули в дома.

Прочтений: 9344

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено