Бывший учитель из Бердска ушла с поста вице-губернатора Приморья и ищет работу

В должности вице-губернатора Приморья Ирина Мануйлова работала с мая
В должности вице-губернатора Приморья Ирина Мануйлова работала с мая

Бывший депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Ирина Мануйлова покинула пост вице-губернатора Приморского края.


Её освободили от должности после отставки врио главы Приморья Андрея Тарасенко.

«Работать было очень комфортно. Но, к сожалению, так сложилось: <…> у нас условия контракта [предполагают, что] в связи окончанием полномочий врио губернатора прекращают полномочия, соответственно, вице-губернаторы», — рассказала корреспонденту НГС Ирина Мануйлова.


Она уточнила, что об отставке узнала вчера. Отвечая на вопрос о дальнейших планах, Ирина Мануйлова сообщила, что в качестве вариантов рассматривает возвращение в Москву или в Новосибирск. 


«На самом деле пока просто жду предложений, скажем так, потому что отставка достаточно неожиданная, незапланированная. Поэтому я думаю, что в течение месяца определюсь», — добавила она.


Ирина Мануйлова — уроженка Бердска, в 1988 году окончила Новосибирский государственный педагогический институт (сейчас — НГПУ), в 2008 году — Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования. После окончания пединститута работала учителем химии на Курилах, затем стала замдиректора по учебно-воспитательной работе лицея № 6 в Бердске. С 2003 года возглавляла Бердский лицей-интернат № 7.


С 2011 по 2016 годы Ирина Мануйлова была депутатом Госдумы РФ, занимала должность заместителя председателя комитета по образованию. На выборах в сентябре 2016 года Ирина Мануйлова повторно выдвигалась в нижнюю палату парламента, но не получила мандат.


С декабря 2016 года Ирина Мануйлова занимала должность врио руководителя, а после — заместителя директора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки России. В мае 2018 года стала вице-губернатором Приморского края. На этой должности она курировала вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, сообщается на сайте краевой администрации.


Как передаёт РИА Новости, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко ушёл в отставку после неудавшегося второго тура выборов главы региона. 26 сентября Президент России Владимир Путин назначил на место врио главы Приморья Олега Кожемяко, который ранее возглавлял Сахалинскую область.

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