«Пример приукрашения города»: в Новосибирске открыли памятник Владимиру

На открытие памятника пришли десятки новосибирцев
На открытие памятника пришли десятки новосибирцев


Сегодня в Ленинском районе Новосибирска открыли памятник князю Владимиру Крестителю — открытие приурочили к 1030-летию крещения Руси.


Скульптуру поставили в Троицком сквере, недалеко от Троице-Владимирского собора. Церемонию открытия памятника начал митрополит Тихон. Он отметил, что открытие связано с празднованием очередной годовщины крещения Руси — 1030-летием.


Митрополит Тихон целует постамент скульптуры князю Владимиру Крестителю
Митрополит Тихон целует постамент скульптуры князю Владимиру Крестителю


«С этого момента возникает Святая Русь, самое главное — это три братских народа: Россия, Украина и Беларусь. Конечно, это был сложный выбор у князя Владимира. Многие народы присылали своих проповедников, и они предлагали ему ту или иную веру. Но он выбрал православие, потому что рядом с Киевской Русью была великая Византийская империя — самая богатая, самая процветающая, самая мощная в том мире», — напомнил митрополит.


На церемонию открытия памятника пришли казаки с иконой
На церемонию открытия памятника пришли казаки с иконой


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на церемонии заметил, что памятник является не просто украшением для города, но и символом. «[Это] символ, откуда берёт начало наша русская земля, наш русский народ, который стал объединителем для всех народов, населяющих Россию. Великий подвиг князя Владимира заключается в историческом выборе православия — его усилия как государственника, объединяющие разные национальности в один народ, в одно государство», — сказал Анатолий Локоть.


Губернатор Андрей Травников, митрополит Тихон и мэр Анатолий Локоть (слева направо) сделали совместное фото после открытия памятника 
Губернатор Андрей Травников, митрополит Тихон и мэр Анатолий Локоть (слева направо) сделали совместное фото после открытия памятника 


Мэр подчеркнул, что хочет, чтобы об открытии памятника узнали не только в России, но и в других странах. «Хотелось бы, чтобы это событие отозвалось не только в России, чтобы о нём узнали и услышали все те, кто пытаются расколоть наш единый народ. Пусть услышат нас наши братья на Днепре, на Десне, там, на Верховине (регион в Украинских Карпатах. — Прим. ред.), услышат и знают, что мы храним свои начала», — заявил Локоть.


Скульптура стоит спиной к Троице-Владимирскому собору и смотрит в сторону стадиона «Заря». В руках у Владимира — меч и крест
Скульптура стоит спиной к Троице-Владимирскому собору и смотрит в сторону стадиона «Заря». В руках у Владимира — меч и крест


Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на открытии памятника также заметил, что памятник удалось открыть не только благодаря властям, но и благодаря жителям города. 


Губернатор и мэр возложили к памятнику цветы
Губернатор и мэр возложили к памятнику цветы


«Самое главное значение — это сотрудничество не только епархии и властей, но и участие простых жителей Новосибирска и области, предпринимателей и промышленников. Это символ возрождения духовности нашей государственности и пример приукрашения нашего города», — уверен Андрей Травников.


Скульптура была задрапирована ещё накануне — сегодня покров сняли в присутствии священнослужителей
Скульптура была задрапирована ещё накануне — сегодня покров сняли в присутствии священнослужителей


Власти Новосибирска разрешили установку памятника Владимиру в Троицком сквере в конце августа. Тогда руководитель городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова сообщала, что памятник дважды проходил художественный совет города, так как первый эскиз не согласовали.

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