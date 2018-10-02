Угонщика скорой помощи отправят на психиатрическую экспертизу

Мужчина поступил в ГКБ № 34 с кожным заболеванием
Мужчина поступил в ГКБ № 34 с кожным заболеванием

Угнавшего машину скорой помощи пациента отправят на психиатрическую экспертизу.


Об этом сегодня сообщили в областном управлении МВД.


«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Угон, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья"). Проводится дальнейшее расследование. Подозреваемый будет направлен на психиатрическую экспертизу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Вечером 1 октября в городской клинической больнице № 34 в Ленинском районе Новосибирска один из пациентов начал дебоширить в коридорах больницы и, угрожая ножом, угнал машину скорой помощи. Спустя полчаса полицейские задержали его в Центральном районе Новосибирска. 

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, в инциденте никто не пострадал. В полиции также сообщили, что пациент поступил в больницу с кожным заболеванием.


В августе новосибирская полиция искала мужчину, который сбежал из психиатрической больницы в Дзержинском районе. Спустя несколько дней пациент сам вернулся в медучреждение.

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