Угонщика скорой помощи отправят на психиатрическую экспертизу
Угнавшего машину скорой помощи пациента отправят на психиатрическую экспертизу.
Об этом сегодня сообщили в областном управлении МВД.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Угон, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья"). Проводится дальнейшее расследование. Подозреваемый будет направлен на психиатрическую экспертизу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Вечером 1 октября в городской клинической больнице
По информации ГУ МВД по Новосибирской области, в инциденте никто не пострадал. В полиции также сообщили, что пациент поступил в больницу с кожным заболеванием.
В августе новосибирская полиция искала мужчину, который сбежал из психиатрической больницы в Дзержинском районе. Спустя несколько дней пациент сам вернулся в медучреждение.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова