Угонщика скорой помощи отправят на психиатрическую экспертизу

Мужчина поступил в ГКБ № 34 с кожным заболеванием

Угнавшего машину скорой помощи пациента отправят на психиатрическую экспертизу.





Об этом сегодня сообщили в областном управлении МВД.





«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Угон, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья"). Проводится дальнейшее расследование. Подозреваемый будет направлен на психиатрическую экспертизу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





Вечером 1 октября в городской клинической больнице № 34 в Ленинском районе Новосибирска один из пациентов начал дебоширить в коридорах больницы и, угрожая ножом, угнал машину скорой помощи. Спустя полчаса полицейские задержали его в Центральном районе Новосибирска.



По информации ГУ МВД по Новосибирской области, в инциденте никто не пострадал. В полиции также сообщили, что пациент поступил в больницу с кожным заболеванием.





В августе новосибирская полиция искала мужчину, который сбежал из психиатрической больницы в Дзержинском районе. Спустя несколько дней пациент сам вернулся в медучреждение.

