Вам повестка: в Новосибирске начался осенний призыв
В военном комиссариате Новосибирской области начались готовиться к осеннему призыву — по информации Центрального военного округа, на срочную службу до конца года призовут более 2500 новосибирцев.
«В этом году в осеннюю призывную кампанию из Новосибирской области будут призваны на срочную военную службу свыше 2500 человек. Первая отправка призывников из региона в войска состоится в третьей декаде октября. Всего к призывным мероприятиям этой осенью будет привлечено свыше
Приказ о начале осеннего призыва от 28 сентября уже подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Призывная компания началась вчера, 1 октября, и продлится до 31 декабря.
Многие новосибирцы после прохождения срочной службы решают подписать контракт. Так, вчера стало известно, что больше семидесяти новосибирцев записали в ряды российской армии 30 сентября во время празднования в Центральном парке Новосибирска Дня сухопутных войск.
В июне в пресс-службе ЦВО рассказывали, что в среднем контрактники получают от 30 тысяч рублей в зависимости от воинского звания. А за восемь месяцев 2018 года в Новосибирске на контрактную службу записались 387 человек.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС