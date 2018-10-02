Вам повестка: в Новосибирске начался осенний призыв

В Новосибирске планируется набрать больше 2500 человек
В Новосибирске планируется набрать больше 2500 человек

В военном комиссариате Новосибирской области начались готовиться к осеннему призыву — по информации Центрального военного округа, на срочную службу до конца года призовут более 2500 новосибирцев.


«В этом году в осеннюю призывную кампанию из Новосибирской области будут призваны на срочную военную службу свыше 2500 человек. Первая отправка призывников из региона в войска состоится в третьей декаде октября. Всего к призывным мероприятиям этой осенью будет привлечено свыше 12 000 человек из Новосибирской области. Осенняя призывная кампания продлится с 1 октября по 31 декабря», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.


Приказ о начале осеннего призыва от 28 сентября уже подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Призывная компания началась вчера, 1 октября, и продлится до 31 декабря. 


Многие новосибирцы после прохождения срочной службы решают подписать контракт. Так, вчера стало известно, что больше семидесяти новосибирцев записали в ряды российской армии 30 сентября во время празднования в Центральном парке Новосибирска Дня сухопутных войск.


В июне в пресс-службе ЦВО рассказывали, что в среднем контрактники получают от 30 тысяч рублей в зависимости от воинского звания. А за восемь месяцев 2018 года в Новосибирске на контрактную службу записались 387 человек.

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