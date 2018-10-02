Пожар в Мочище: жителям Заельцовского района вернули электричество спустя 12 часов

Свет отключили поздно вечером 1 октября, но появился он только ближе к полудню сегодняшнего дня
Свет отключили поздно вечером 1 октября, но появился он только ближе к полудню сегодняшнего дня

Жители Заельцовского района Новосибирска более 12 часов были вынуждены обходиться без электричества — дома были обесточены из-за крупного пожара в посёлке Мочище, который произошёл вчера вечером


По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, электроснабжение в микрорайон «Стрижи» вернулось в 10:53. До этого, по данным пресс-центра мэрии, без света оставались 106 объектов на улицах Аренского, Кубовой и Лобачевского. 


«У нас сейчас оперативные бригады работают на месте происшествия, восстанавливают линии [электропередачи]», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе РЭС.


«У нас нет только света. Вода есть, у кого-то нет её. <…> Все "Стрижи" были отключены, и дома вокруг, вдоль леса тоже все дома были без света», — рассказала утром корреспонденту НГС местная жительница Алёна Липатова.


На ликвидацию крупного пожара у МЧС ушло больше семи часов

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