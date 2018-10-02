Наши в Аргентине: два новосибирца в составе сборной улетели на юношескую Олимпиаду

В сентября новосибирцы проходили подготовку к Олимпиаде в Подмосковье. На фото слева — Данил Самусенко, справа — Даниил Марков 
В сентября новосибирцы проходили подготовку к Олимпиаде в Подмосковье. На фото слева — Данил Самусенко, справа — Даниил Марков 


Сборная России вылетела в Буэнос-Айрес на III летние юношеские Олимпийские игры. 


О вылете юношеской сборной на Игры в столицу Аргентины сообщил Олимпийский комитет России. В аэропорту Шереметьево спортсменов проводил глава ОКР, уроженец Новосибирска Станислав Поздняков


В национальную команду на юношескую Олимпиаду попали сразу два новосибирца — пловец Даниил Марков и игрок ПМФК «Сибиряк» Данил Самусенко. Обоим спортсменам в этом году исполнилось по 18 лет.


Накануне все спортсмены сборной прошли подготовку к допинг-контролю — молодым спортсменам напомнили, что перед сдачей анализа крови следует подождать 2 часа, если перед этим спортсмен получил нагрузку.


Сборная России перед вылетом из Шереметьево
Сборная России перед вылетом из Шереметьево


III летние юношеские Олимпийские игры пройдут в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. В них примут участие спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет.


В июле Даниил Марков завоевал бронзу и золото на первенстве Европы в Финляндии — в августе его вызвали в национальную сборную.

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