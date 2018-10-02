Прокуроры нагрянули с проверкой на аэродром Мочище и встретили вертолётчика без документов

Руководство аэродрома с выводами прокуратуры не согласилось

Транспортная прокуратура нашла нарушения на аэродроме «Мочище», куда на ежегодные авиашоу приезжают тысячи новосибирцев.







Согласно информации пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на стоянках самолётов и вертолётов нет необходимой маркировки, огнетушители находятся в плачевном состоянии, а кроме всего прочего, повсюду нашли разливы топлива.





«Места стоянок воздушных судов в ангарах и на посадочной площадке не в полной мере оборудованы заземляющими устройствами, а пожарные щиты — не укомплектованы в полном объеме. Имеют место и другие нарушения», — сообщили в пресс-службе ведомства.





По результатам прокурорской проверки собственнику аэродрома РОО Спортивной авиации вынесли представление на устранение выявленных нарушений. Кроме того, в отношении председателя РОО Спортивной авиации возбудили административное производство во ст. 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).





«Во время проведения проверочных мероприятий на <…> посадочную площадку осуществил посадку вертолет R-44, пилот которого осуществлял полет в отсутствие бортовых и судовых документов.





<…> в отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 6 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном, на котором отсутствует судовая и полетная документация)», — добавили в пресс-службе транспортной прокуратуры.





Руководитель РОО Спортивной авиации Александр Осокин заявил корреспонденту НГС, что с решением прокуратуры не согласен.





«Они высасывают всё из пальца. Не нарушает тот, кто не работает. В данной ситуации я считаю, что масляное пятно на плитке шириной 40 на 40, вытертое тряпочкой, они считают нарушением. Они считают нарушением, например, недостающей количество багров на пожарном щите. Багров должно быть 3, а у нас 1. Но они не хотят видеть того, что у нас вместо одного пожарного щита стоит три. Идёт натягивание нарушений, чтобы они поставили себе галочку. <…> Как можно согласиться с этим? <…> Они не могут уехать с территории, ничего не накопав», — заявил корреспонденту НГС Александр Осокин.





В этом году традиционное авиационное шоу на аэродроме «Мочище» собрало сотни участников на 90 самолётах — зрители увидели пилотажные группы «Русь», «Барсы» и «Соколы России». Авиашоу было таким насыщенным, что не могло обойтись без происшествий: так, воздушный шар столкнулся с микроавтобусом, а горожане увязли в многокилометровых пробках и сражались за места в электричке.

