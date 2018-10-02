Над Октябрьским районом поднялся столб чёрного дыма
Утром 2 октября в Октябрьском районе Новосибирска загорелся дом — над городом поднялся чёрный столб дыма.
Очевидцы заметили пожар с улицы Большевистская — его видно в стороне улиц Кирова-Дунайской. По информации МЧС, на улице Якушева загорелся расселённый барак, пожарные приехали на место в 10 часов утра.
«Локализация в 10:26, ликвидация открытого горения — в 10:36», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
У двухэтажного барака частично обрушилась кровля, людей внутри не было. Площадь барака — 20 на 40 метров, сейчас пожарные проливают здание и разбирают конструкции.
Сегодня ночью большой пожар случился под Новосибирском — цех в дачном посёлке Мочище тушили более 7 часов.
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Елена Громкова
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