Над Октябрьским районом поднялся столб чёрного дыма

Барак на Якушева расселили летом, рассказали НГС местные жители





Утром 2 октября в Октябрьском районе Новосибирска загорелся дом — над городом поднялся чёрный столб дыма.





Очевидцы заметили пожар с улицы Большевистская — его видно в стороне улиц Кирова-Дунайской. По информации МЧС, на улице Якушева загорелся расселённый барак, пожарные приехали на место в 10 часов утра.





«Локализация в 10:26, ликвидация открытого горения — в 10:36», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







У двухэтажного барака частично обрушилась кровля, людей внутри не было. Площадь барака — 20 на 40 метров, сейчас пожарные проливают здание и разбирают конструкции.









Вид на пожар с БЦ «РИМ» на Большевистской





Видео снято с БЦ «Кронос»





Сегодня ночью большой пожар случился под Новосибирском — цех в дачном посёлке Мочище тушили более 7 часов.