Над Октябрьским районом поднялся столб чёрного дыма

Барак на Якушева расселили летом, рассказали НГС местные жители
Барак на Якушева расселили летом, рассказали НГС местные жители


Утром 2 октября в Октябрьском районе Новосибирска загорелся дом — над городом поднялся чёрный столб дыма.


Очевидцы заметили пожар с улицы Большевистская — его видно в стороне улиц Кирова-Дунайской. По информации МЧС, на улице Якушева загорелся расселённый барак, пожарные приехали на место в 10 часов утра.


«Локализация в 10:26, ликвидация открытого горения — в 10:36», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


У двухэтажного барака частично обрушилась кровля, людей внутри не было. Площадь барака — 20 на 40 метров, сейчас пожарные проливают здание и разбирают конструкции. 



Вид на пожар с БЦ «РИМ» на Большевистской
Вид на пожар с БЦ «РИМ» на Большевистской


Видео снято с БЦ «Кронос»


Сегодня ночью большой пожар случился под Новосибирском — цех в дачном посёлке Мочище тушили более 7 часов.

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