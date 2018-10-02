На картах Google появились автобусы и троллейбусы Новосибирска

Теперь сервис показывает время прибытия общественного транспорта
Теперь сервис показывает время прибытия общественного транспорта

Сервис Google Карты начал отслеживать общественный транспорт в Новосибирске.


«В 13 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Казань, Нижний Новгорода, Пермь, Омск, Новосибирск, Самара) доступно отслеживание автобусов и троллейбусов на карте в реальном времени», — рассказали в пресс-службе компании об обновлении функционала.


В компании добавили, что для того, чтобы пользоваться новыми возможностями, приложения на Android и iOS нужно обновить. Также транспорт показывает и онлайн-версии карт для компьютеров.


Теперь, если нажать на карте на остановку, то сервис покажет маршруты её остановки и ожидаемое время прибытия автобуса или троллейбуса. 


В версии для компьютеров, чтобы посмотреть движение, нужно выбрать рубрику «Табло отправлений»
В версии для компьютеров, чтобы посмотреть движение, нужно выбрать рубрику «Табло отправлений»


В Новосибирске аналогичный сервис уже больше 5 лет назад запустил «Яндекс». Также наблюдать за перемещением транспорта можно на карте ЦУГАЭТ.

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