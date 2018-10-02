На картах Google появились автобусы и троллейбусы Новосибирска
Сервис Google Карты начал отслеживать общественный транспорт в Новосибирске.
«В 13 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Казань, Нижний Новгорода, Пермь, Омск, Новосибирск, Самара) доступно отслеживание автобусов и троллейбусов на карте в реальном времени», — рассказали в пресс-службе компании об обновлении функционала.
В компании добавили, что для того, чтобы пользоваться новыми возможностями, приложения на Android и iOS нужно обновить. Также транспорт показывает и онлайн-версии карт для компьютеров.
Теперь, если нажать на карте на остановку, то сервис покажет маршруты её остановки и ожидаемое время прибытия автобуса или троллейбуса.
В Новосибирске аналогичный сервис уже больше 5 лет назад запустил «Яндекс». Также наблюдать за перемещением транспорта можно на карте ЦУГАЭТ.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото Юлии Шипициной
Скриншот google.ru/maps