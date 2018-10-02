Пенсионер на ВАЗе сбил водителя фуры на трассе под Новосибирском

В легковом авто погибла пассажирка и пострадал водитель

Утром во вторник, 2 октября, ВАЗ-2101 попал в ДТП на трассе в Новосибирском районе: погибли два человека.





Авария случилась около 6:00 на 50-м километре трассы К-17р «Новосибирск — Павлодар», рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.







Инцидент начался с того, что на трассе остановился грузовик MAN с прицепом.





«Там что-то с колесом произошло. Водитель <…> припарковался на обочине, вышел с колесом занимался, и в этот момент ехал легковой автомобиль [ВАЗ-2101] — [он] сбивает водителя насмерть», — описала аварию Евгения Табатчикова.







Она уточнила, что погибшему водителю фуры было 52 года. Его 33-летний пассажир в аварии не пострадал. По предварительным данным, у стоявшей на обочине фуры была включена аварийная сигнализация, а рядом стоял знак аварийной остановки.





Евгения Табатчикова добавила, что также в ДТП погибла пожилая пассажирка ВАЗа. Её 83-летнего водителя с травмами увезли в больницу. На месте работают автоинспекторы, которые выясняют все обстоятельства случившегося.





Авария произошла в пятидесяти километрах от Новосибирска





Подробности случившегося ещё уточняются





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