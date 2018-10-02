Пенсионер на ВАЗе сбил водителя фуры на трассе под Новосибирском

В легковом авто погибла пассажирка и пострадал водитель
В легковом авто погибла пассажирка и пострадал водитель

Утром во вторник, 2 октября, ВАЗ-2101 попал в ДТП на трассе в Новосибирском районе: погибли два человека.


Авария случилась около 6:00 на 50-м километре трассы К-17р «Новосибирск — Павлодар», рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.


Инцидент начался с того, что на трассе остановился грузовик MAN с прицепом. 


«Там что-то с колесом произошло. Водитель <…> припарковался на обочине, вышел с колесом занимался, и в этот момент ехал легковой автомобиль [ВАЗ-2101] — [он] сбивает водителя насмерть», — описала аварию Евгения Табатчикова.


Она уточнила, что погибшему водителю фуры было 52 года. Его 33-летний пассажир в аварии не пострадал. По предварительным данным, у стоявшей на обочине фуры была включена аварийная сигнализация, а рядом стоял знак аварийной остановки.


Евгения Табатчикова добавила, что также в ДТП погибла пожилая пассажирка ВАЗа. Её 83-летнего водителя с травмами увезли в больницу. На месте работают автоинспекторы, которые выясняют все обстоятельства случившегося.


Авария произошла в пятидесяти километрах от Новосибирска
Авария произошла в пятидесяти километрах от Новосибирска


Подробности случившегося ещё уточняются
Подробности случившегося ещё уточняются


На прошлой неделе три человека погибли в столкновении «Лады Приоры» и «шестёрки» под Искитимом.

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