Буйный пациент угнал машину скорой помощи и поехал кататься по городу

Буйный пациент бегал по больнице с ножом, выбил окно, а потом угнал машину скорой помощи
Буйный пациент бегал по больнице с ножом, выбил окно, а потом угнал машину скорой помощи

Вечером 1 октября в городской клинической больнице № 34 в Ленинском районе Новосибирска один из пациентов начал дебоширить в коридорах больницы и, угрожая ножом, угнал машину скорой помощи.


«Один из пациентов медучреждения неподобающе себя вёл, после чего, угрожая ножом, угнал автомобиль скорой помощи и поехал с сиреной по улицам города. Сотрудники полиции задержали его в Центральном районе», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


По информации очевидцев в социальных сетях, дебош устроил один из пациентов отделения челюстно-лицевой хирургии. 


«Да, действительно была такая ситуация. Неизвестный мужчина угнал машину скорой медицинской помощи. Мы сразу сообщили в полицию, и учитывая, что на машине есть спутниковая навигация, мы сообщали полиции, где машина находится. Полиция задержала угонщика, а машину нам вернули. У водителя никаких физических травм нет», — рассказала корреспонденту НГС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.


В самой больнице оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. «Ничего комментировать не будем. Пока информации нет, ничего сказать не можем», — коротко сообщили корреспонденту НГС в приёмной главврача ГКБ № 34.


В августе новосибирская полиция искала мужчину, который сбежал из психиатрической больницы в Дзержинском районе. Спустя несколько дней пациент сам вернулся в медучреждение.

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