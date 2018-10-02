Буйный пациент угнал машину скорой помощи и поехал кататься по городу

Буйный пациент бегал по больнице с ножом, выбил окно, а потом угнал машину скорой помощи

Вечером 1 октября в городской клинической больнице № 34 в Ленинском районе Новосибирска один из пациентов начал дебоширить в коридорах больницы и, угрожая ножом, угнал машину скорой помощи.





«Один из пациентов медучреждения неподобающе себя вёл, после чего, угрожая ножом, угнал автомобиль скорой помощи и поехал с сиреной по улицам города. Сотрудники полиции задержали его в Центральном районе», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





По информации очевидцев в социальных сетях, дебош устроил один из пациентов отделения челюстно-лицевой хирургии.





«Да, действительно была такая ситуация. Неизвестный мужчина угнал машину скорой медицинской помощи. Мы сразу сообщили в полицию, и учитывая, что на машине есть спутниковая навигация, мы сообщали полиции, где машина находится. Полиция задержала угонщика, а машину нам вернули. У водителя никаких физических травм нет», — рассказала корреспонденту НГС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.





В самой больнице оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. «Ничего комментировать не будем. Пока информации нет, ничего сказать не можем», — коротко сообщили корреспонденту НГС в приёмной главврача ГКБ № 34 .





В августе новосибирская полиция искала мужчину, который сбежал из психиатрической больницы в Дзержинском районе. Спустя несколько дней пациент сам вернулся в медучреждение.