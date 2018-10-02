На выезде с «Родников» на трассу обесточен светофор: собралась пробка
Утром 2 октября оказался обесточен светофор на перекрёстке улицы Краузе и федеральной трассы Р-255.
«Это, скорее всего, последствия пожара — там же было обесточено. Там запитано от заправки — на заправке сейчас тоже нет электроэнергии», — рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении. Точные причины отключения выясняются, на месте уже работает бригада.
По информации СМЭУ, другие светофоры в районе пожара не отключены.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото из архива НГС
Скриншот yandex.ru/maps