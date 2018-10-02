На выезде с «Родников» на трассу обесточен светофор: собралась пробка

Светофор обещают включить в скором времени





Утром 2 октября оказался обесточен светофор на перекрёстке улицы Краузе и федеральной трассы Р-255.





«Это, скорее всего, последствия пожара — там же было обесточено. Там запитано от заправки — на заправке сейчас тоже нет электроэнергии», — рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении. Точные причины отключения выясняются, на месте уже работает бригада.





По информации СМЭУ, другие светофоры в районе пожара не отключены.





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