Toyota RAV4 поехала назад и сбила мужчину на площади Маркса

Авария произошла на дороге между «Калейдоскопом» и «Сан Сити»

Вечером 1 октября в Новосибирске на площади Маркса под автомобиль попал пешеход — на мужчину наехала машина Toyota RAV4.







«Водитель <...> "Тойоты РАВ4" следовал задним ходом по площади Карла Маркса со стороны улицы Новогодняя в сторону улицы Ватутина», — передаёт отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Новосибирской области.





Рядом со зданием по адресу площадь Карла Маркса, 6/1 — там расположен «Калейдоскоп» — автомобиль наехал на 61-летнего пешехода. За рулём «Тойоты» был мужчина 43 лет.





В ГИБДД отмечают, что пешеход шёл вне зоны пешеходного перехода, у него диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы.





На прошлой неделе НГС рассказывал про аварию с пешеходом на площади Ленина — тогда мужчину сбил автомобиль «Фольксваген».