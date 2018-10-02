Toyota RAV4 поехала назад и сбила мужчину на площади Маркса

Авария произошла на дороге между «Калейдоскопом» и «Сан Сити»
Авария произошла на дороге между «Калейдоскопом» и «Сан Сити»

Вечером 1 октября в Новосибирске на площади Маркса под автомобиль попал пешеход — на мужчину наехала машина Toyota RAV4.


«Водитель <...> "Тойоты РАВ4" следовал задним ходом по площади Карла Маркса со стороны улицы Новогодняя в сторону улицы Ватутина», — передаёт отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Новосибирской области.


Рядом со зданием по адресу площадь Карла Маркса, 6/1 — там расположен «Калейдоскоп» — автомобиль наехал на 61-летнего пешехода. За рулём «Тойоты» был мужчина 43 лет.


В ГИБДД отмечают, что пешеход шёл вне зоны пешеходного перехода, у него диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы.


На прошлой неделе НГС рассказывал про аварию с пешеходом на площади Ленина — тогда мужчину сбил автомобиль «Фольксваген».

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