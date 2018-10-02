Пожарные потратили больше 7 часов на ликвидацию пожара в Мочище
Сегодня новосибирские пожарные до пяти утра работали на горящих складах в дачном посёлке Мочище.
Пожар в здании цеха по производству полиэтилена случился вчера, 1 октября, около десяти часов вечера — работать на месте происшествия пожарные закончили сегодня утром, 2 октября.
«05:18 (мест) пожар в складе в д.п. Мочище Новосибирского района Новосибирской области полностью ликвидирован.
Пострадавших нет. На тушении было задействовано 19 ед. техники и 97 человек личного состава, от МЧС 14 ед. техники и 67 человек личного состава. Два пожарных поезда ОАО "РЖД", две химлаборатории от Роспотребнадзора и ГКУ "Центр ГОЧС и ПБ"», — сообщает ГУ МЧС по НСО.
На локализацию открытого горения у пожарных ушло более двух часов. «В 00:55 ликвидировано открытое горение. Общая площадь составила 2000 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, 6 бригад работали над восстановлением электроснабжения в населённых пунктах.
Причина пожара пока уточняется.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото 54.mchs.gov.ru (1), Вадима Винкевича (2)