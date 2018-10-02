Пожарные потратили больше 7 часов на ликвидацию пожара в Мочище

Пожар полностью ликвидировали рано утром
Пожар полностью ликвидировали рано утром


Сегодня новосибирские пожарные до пяти утра работали на горящих складах в дачном посёлке Мочище.


Пожар в здании цеха по производству полиэтилена случился вчера, 1 октября, около десяти часов вечера — работать на месте происшествия пожарные закончили сегодня утром, 2 октября.


«05:18 (мест) пожар в складе в д.п. Мочище Новосибирского района Новосибирской области полностью ликвидирован.


 Пострадавших нет. На тушении было задействовано 19 ед. техники и 97 человек личного состава, от МЧС 14 ед. техники и 67 человек личного состава. Два пожарных поезда ОАО "РЖД", две химлаборатории от Роспотребнадзора и ГКУ "Центр ГОЧС и ПБ"», — сообщает ГУ МЧС по НСО.


На локализацию открытого горения у пожарных ушло более двух часов. «В 00:55 ликвидировано открытое горение. Общая площадь составила 2000 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.


Кроме того, 6 бригад работали над восстановлением электроснабжения в населённых пунктах.


Причина пожара пока уточняется.


Пожар начался в 21:57
Пожар начался в 21:57



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