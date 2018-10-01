Крупный пожар в Мочище оставил без света два района Новосибирска

Пожар тушили 11 пожарных машин и 32 человека





Сегодня около 10 часов вечера (по данным МЧС, сигнал о пожаре поступил в 21:57) в дачном поселке Мочище на улице Первомайской, 44 вспыхнул склад. По официальным данным, в цехе производили полиэтилен — были ли в помещении во время возгорания люди, пока неизвестно.







«Там огромные клубы дыма, там их очень много. Это помещение — это какой-то склад. Его собирались сдавать в аренду, судя по всему, потому что там стоит огромная табличка "Сдается в аренду" <...> Было несколько хлопков, что-то взрывалось внутри, судя по всему. Там прямо видны деревянные конструкции, которые горят, пожарные их тушат», — рассказал очевидец происшествия Алексей Камруков.





Очевидцы сообщают об огромных клубах дыма





По данным МЧС, пожар спровоцировал массовое отключение света в Заельцовском и Калининском районах. В социальных сетях новосибирцы пишут, что энергетики обещают полностью восстановить сети только к завтрашнему дню. Пожар еще в 22:32 локализовали, однако сотрудники МЧС до сих пор работают на месте происшествия.









Обновлено в 00:47:

По информации МЧС по Новосибирской области, на место ЧП вызвали пожарный поезд.





«Горят складские помещения, площадь пожара не могу пока уточнить, работают пожарные подразделения по повышенному номеру вызова. В складских помещениях находились пластиковые изделия, в том числе трубы ПВХ, что осложняет тушение пожара. <...> Сюда привелечён пожарный поезд, потому что ближайший пожарный гидрант находится на удалении полутора километров», - рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.





Читайте также:



Улица в огне: 15 фото пожара на Сухарной

Фоторепортаж НГС с самого крупного пожара последних лет в промзоне на окраине Новосибирска