срочно

Крупный пожар в Мочище оставил без света два района Новосибирска

В поселке вспыхнул склад полиэтилена

Пожар тушили 11 пожарных машин и 32 человека
Пожар тушили 11 пожарных машин и 32 человека


Сегодня около 10 часов вечера (по данным МЧС, сигнал о пожаре поступил в 21:57) в дачном поселке Мочище на улице Первомайской, 44 вспыхнул склад. По официальным данным, в цехе производили полиэтилен — были ли в помещении во время возгорания люди, пока неизвестно.


«Там огромные клубы дыма, там их очень много. Это помещение — это какой-то склад. Его собирались сдавать в аренду, судя по всему, потому что там стоит огромная табличка "Сдается в аренду" <...> Было несколько хлопков, что-то взрывалось внутри, судя по всему. Там прямо видны деревянные конструкции, которые горят, пожарные их тушат», — рассказал очевидец происшествия Алексей Камруков.


Очевидцы сообщают об огромных клубах дыма
Очевидцы сообщают об огромных клубах дыма


По данным МЧС, пожар спровоцировал массовое отключение света в Заельцовском и Калининском районах. В социальных сетях новосибирцы пишут, что энергетики обещают полностью восстановить сети только к завтрашнему дню. Пожар еще в 22:32 локализовали, однако сотрудники МЧС до сих пор работают на месте происшествия.



Обновлено в 00:47:

По информации МЧС по Новосибирской области, на место ЧП вызвали пожарный поезд.


«Горят складские помещения, площадь пожара не могу пока уточнить, работают пожарные подразделения по повышенному номеру вызова. В складских помещениях находились пластиковые изделия, в том числе трубы ПВХ, что осложняет тушение пожара. <...> Сюда привелечён пожарный поезд, потому что ближайший пожарный гидрант находится на удалении полутора километров», - рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.


Читайте также:

Улица в огне: 15 фото пожара на Сухарной
Фоторепортаж НГС с самого крупного пожара последних лет в промзоне на окраине Новосибирска

Прочтений: 2263
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено