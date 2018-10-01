Новосибирец напал на знакомого с ножом из-за счёта матча на ЧМ-2018

Новосибирец ударил знакомого в грудь и живот

В Новосибирске предстанет перед судом житель Кировского района — его обвиняют в том, что он умышленно ранил человека во время просмотра матча чемпионата мира.







По версии следствия, 1 июля новосибирец Б. вместе со своей сожительницей пришёл в гости к её подруге, которая жила с мужчиной П. Вечером мужчины решили посмотреть трансляцию матча между Россией и Испанией. Во время матча они выпили водки и между ними завязался спор.







«После окончания матча мужчины были очень пьяны, между ними разгорелся словесный конфликт из-за счета игры, который перерос в драку. В ходе потасовки П. решил взять на кухне нож, после чего вернулся к Б. и нанес удар ножом в область груди, а следом второй — в область живота, тем самым причинив тяжкий вред здоровью потерпевшего», — сообщили в прокуратуре Кировского района.







После инцидента мужчина сбежал из квартиры и попытался скрыться от сотрудников полиции, но его всё равно поймали.





В настоящий момент следователи собрали все доказательства. Обвинительное заключение утверждено, и после того, как копию заключения вручат обвиняемому, уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 111 УК РФ), передадут в суд. Новосибирцу грозит наказание до 10 лет лишения свободы.







В конце августа в Кировском районе налётчик напал с ножом на офис микрозаймов — против него возбудили уголовное дело.