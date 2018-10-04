«Пришёл человек, забрал деньги»: новосибирец обнаружил пропажу 2 миллионов со счёта в банке

В банке деньги пообещали вернуть только после суда

У новосибирца и его жены похитили почти 3 миллиона рублей с банковских счетов — он утверждает, что деньги выдали постороннему человеку по фальшивой доверенности.







О том, что его счета закрыты, а банк выдал деньги незнакомцу, Михаил Ноппе узнал после того, как вернулся из Израиля. «Я повредил ногу, когда отдыхал там, и два года пролежал на лечении. Когда вернулся в августе 2018 года в город и обратился в банк, с ужасом обнаружил, что счета закрыты, а деньги выданы неизвестному мне и жене лицу», — рассказал корреспонденту НГС Михаил Ноппе.





По его словам, в доказательство сотрудники банка предоставили ему документы, заверенные его подписью. «Мне показали копии фальшивых доверенностей. Доверенностей мы этих, конечно, не выдавали. На момент подписания доверенностей, заверенных новосибирским нотариусом, нас даже не было в России, кроме того, они [доверенности] были написаны с жуткими ошибками. Например, фамилия жены была написана неверно: вместо Ноппе — Наппе», — возмущается пострадавший.





Ноппе добавил, что уже обратился в полицию и суд. Иски новосибирца и его жены Татьяны Ноппе к банку будут рассмотрены в Железнодорожном районном суде 25 октября и 19 ноября соответственно, подтверждается на сайте суда.





Также, по словам Михаила Ноппе, в банке ему ответили, что деньги вернут только по решению суда. «Юристы мне сказали, что шанс выиграть это дело — 50%. Я смогу вернуть свои деньги, которые были застрахованы, только в том случае, если суд докажет, что банк нарушил внутренние инструкции. Получается, банк выдаёт крупные суммы на сомнительных основаниях, не проведя самые элементарные проверки», — замечает Михаил Ноппе.





Как сообщил корреспонденту НГС специалист по маркетингу и рекламе банка «Взаимодействие» Григорий Лендов, банк не вправе разглашать сведения об операциях, счетах и вкладах своих клиентов. «Поэтому банк "Взаимодействие" не может прокомментировать заявление господина Ноппе», — сказал Григорий Лендов.





Также Григорий Лендов отметил, что банк в защите своих интересов будет опираться на законодательство России. «В том числе на ФЗ "О банках и банковской деятельности" и другие нормативные документы, регулирующие деятельность банков в России», — пояснил он.





Как отметил юрист Михаила Ноппе Дмитрий Поздняков, схожие прецеденты хищения средств с помощью поддельных доверенностей случались в других банках Новосибирска.





Банк «Взаимодействие» появился в Новосибирске 18 октября 2010 года в результате смены названия банка «Белон». В сентябре 2017 года завершился суд над крупным барнаульским предпринимателем Евгением Ковальским — его уличили в мошенничестве с 20-миллионным кредитом, который он оформил в банке «Взаимодействие».