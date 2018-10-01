Водитель «Камри» сбил двух бойцов Росгвардии на Большевистской и получил 5 лет строгого режима

Отбывать наказание уроженцу Бурятии предстоит в колонии строгого режима
Отбывать наказание уроженцу Бурятии предстоит в колонии строгого режима

В Новосибирске завершился суд над 26-летним водителем «Тойоты Камри», которого обвиняли в ДТП с участием сотрудников Росгвардии.


Подсудимый получил 5 лет строгого режима, рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Александр Сапрыкин.


По его словам, вечером 1 декабря 2017 года полицейские и бойцы Росгвардии решили остановить ехавшую по Большевистской «Тойоту Камри», чтобы задержать подозреваемых в серии краж. Когда «Камри» притормозила на светофоре, дорогу ей перегородил «Форд Транзит». Из него выбежали около десятка бойцов СОБР и оперативников уголовного розыска.


По версии обвинения, они окружили автомобиль, представились, показали удостоверения и попытались открыть машину. Но в этот момент водитель «Камри» нажал на педаль газа.


Как следует из материалов уголовного дела, тронувшаяся с места «Тойота» сбила двух собровцев, а после столкнулась с «Фордом». В этот момент дверь «Форда» закрылась и придавила руку ещё одному выходившему из салона бойцу Росгвардии. Позже врачи обнаружили у него оскольчатый перелом руки со смещением. «Данные повреждения оцениваются как средней тяжести вред здоровью», — пояснил Александр Сапрыкин.


По его информации, этот сотрудник пострадал сильнее всех. У его сбитых коллег врачи обнаружили ушибы.


Гособвинитель уточнил, что после этого инцидента «Камри» смогла уехать. Позже водитель бросил её возле остановки «Восход». Но в тот же день и его самого, и двух его пассажиров задержала полиция.


Как уточнил Александр Сапрыкин, ранее водитель «Камри» уже был судим за «приготовление к краже» и отбывал срок в колонии общего режима. После инцидента с сотрудниками Росгвардии он пошёл под суд по обвинению в «применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ).


«В суде [водитель] вину не признал. Пояснил, что когда увидел людей, они были все в черном, в масках, никаких опознавательных знаков он не видел. [По его словам,] сотрудники не представились, начали бить стекла, он испугался и нажал на газ, при этом столкновение ни с кем не совершал — просто уехал, но потом бросил машину и убежал, так как испугался. Сказал, что думал: это бандиты», — привёл показания подсудимого Александр Сапрыкин.


Сегодня, 1 октября, Октябрьский районный суд Новосибирска вынес водителю обвинительный приговор — в законную силу он ещё не вступил.


На прошлой неделе патруль Росгвардии попал в ДТП на Красном проспекте — в него врезался ехавший сзади ВАЗ.

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