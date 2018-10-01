В Новосибирск привезли новый корейский седан — конкурент «Тойоты Короллы»

Сегодня, 1 октября, в Новосибирске официально стартовали продажи нового поколения седана KIA Cerato, который составляет конкуренцию в С-классе седанам «Форд Фокус», «Тойота Королла», а так же «Шкоде Октавии». В модельной линейке KIA это единственный седан С-класса, модель KIA Сeed представлена пока только в кузове хетчбэк.


Новый Cerato оснащен бензиновыми двигателями: 1,6-литровым и 2-литровым
Новый Cerato оснащен бензиновыми двигателями: 1,6-литровым и 2-литровым


«В отличие от клиентов, которые покупают Сeed, тут немножко другой класс людей, они более старше, они более рационально подходят в выбору автомобиля — потому что седан, потому что соотношение цена/качество/комплектация. Плюс силовые установки более классические, автомат классический 6-ступенчатый. В то же время дизайн направлен на современную молодежь», — рассказал НГС руководитель отдела продаж официального дилера KIA «Мегапарк» Евгений Калашников.


Цена модели — от  1 049 900 рублей
Цена модели — от 1 049 900 рублей


Новый Cerato оснащен простыми атмосферными бензиновыми двигателями: 1,6-литровым (128 л. с.) и 2-литровым (150 л. с.). В базе машина стоит 1 049 900 рублей — это вариант на механике с кондиционером. В максимальной версии цена составляет 1 359 900 рублей — здесь есть обогрев руля, светодиодные фары, система контроля слепых зон, система помощи при выезде с парковки задним ходом. 


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


Читайте также:

Исповедь «перекупа»: почему простой водитель никогда не купит хорошую машину

Профи-перекупщик рассказал НГС, как зарабатывает по 200 тысяч в месяц на чужих авто.


Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Прочтений: 325

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено