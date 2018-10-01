В Новосибирск привезли новый корейский седан — конкурент «Тойоты Короллы»

Сегодня, 1 октября, в Новосибирске официально стартовали продажи нового поколения седана KIA Cerato, который составляет конкуренцию в С-классе седанам «Форд Фокус», «Тойота Королла», а так же «Шкоде Октавии». В модельной линейке KIA это единственный седан С-класса, модель KIA Сeed представлена пока только в кузове хетчбэк.





Новый Cerato оснащен бензиновыми двигателями: 1,6-литровым и 2-литровым





«В отличие от клиентов, которые покупают Сeed, тут немножко другой класс людей, они более старше, они более рационально подходят в выбору автомобиля — потому что седан, потому что соотношение цена/качество/комплектация. Плюс силовые установки более классические, автомат классический 6-ступенчатый. В то же время дизайн направлен на современную молодежь», — рассказал НГС руководитель отдела продаж официального дилера KIA «Мегапарк» Евгений Калашников.





Цена модели — от 1 049 900 рублей





Новый Cerato оснащен простыми атмосферными бензиновыми двигателями: 1,6-литровым (128 л. с.) и 2-литровым (150 л. с.). В базе машина стоит 1 049 900 рублей — это вариант на механике с кондиционером. В максимальной версии цена составляет 1 359 900 рублей — здесь есть обогрев руля, светодиодные фары, система контроля слепых зон, система помощи при выезде с парковки задним ходом.





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