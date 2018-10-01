Лишь бы в школу ходили: власти предложили платить выпускникам НГПУ по 15 тысяч

Выпускникам-педагогам предложили выплачивать по 15 тысяч рублей

Власти Новосибирской области предложили выплачивать выпускникам Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) 15 тысяч рублей.







Такое предложение министерство образования Новосибирской области появилось на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» 1 октября. Согласно тексту документа, ведомство рассчитывает финансово поддержать молодых специалистов, обучавшихся по направлению подготовки «44.00.00 Образование и педагогические науки».





«Установить единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей молодым специалистам», — говорится в документе.





Предложение касается только учащихся, которые заключили с вузом договоры о целевом обучении. Кроме того, документ предусматривает дополнительные условия, без которых выпускник не сможет получить выплату.





«[Выплата установлена для] завершивших обучение по очной форме обучения, прибывших на работу в соответствии с договорами о целевом обучении и заключивших трудовые договоры с организациями-работодателями на срок не менее трех лет», — поясняется в документе.





Как сообщила корреспонденту НГС заведующий кафедрой общей психологии и истории психологии НГПУ Ольга Шамшикова, такая мера вряд ли сильно поможет выпускникам. «Зарплата, которую получают наши выпускники, — на неё жить невозможно. Она, по сути, меньше, чем наша потребительская корзина. Одна из девушек-выпускниц пошла работать после выпуска в органы [внутренних дел], а поскольку она была не аттестована, не служила, у неё зарплата на руки была 8 тысяч. В результате студенты уходят куда угодно, только не на работу по специальности», — заметила Ольга Шамшикова.





Это не единственная программа поддержки молодых специалистов, которая действует в Новосибирской области. Похожая мера поддержки, но более солидная по суммам выплата, действует для молодых врачей — власти обещали платить молодым врачам по 1 миллиону рублей. Правда, новосибирскому терапевту Екатерине Дармокрик не удалось вовремя получить деньги — ей пришлось обращаться в суд. Власти объясняли задержку нехваткой средств в бюджете.