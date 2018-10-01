В «Берёзовой роще» посадили сотню молодых деревьев

В парке появилась сотня молодых берёз — их высота в основном полтора метра





В новосибирском парке «Берёзовая роща» прошла экологическая акция «Городская ЭКОбомба» — туда пришли около 40 человек, которые за несколько часов высадили сотню саженцев берёзы.





В начале акции присутствующим показали, как правильно сажать дерево.





«Делаем показательную посадку одного дерева: как выкопать [яму], что делать с ним нужно, как его высадить, прикопать. Мы садили ещё с колышками, привязывали ещё к колышкам», — рассказала организатор акции Марина Попова. Она добавила, что руководила процессом посадок — наблюдала за участниками и подсказывала, как правильно сажать деревья.





По её оценке, на воскресное мероприятие пришли около 40 человек — многие из них принимали участие в массовых посадках деревьев не первый раз, а желающих искали через соцсети. Второй сезон подряд саженцы для акции покупает строительная компания Dream House — в прошлом году они дарили 50 подрощенных кедров.





По оценке Марины Поповой, деревья пришли сажать около 40 человек





Марина отметила, что нет 100-процентной гарантии, что все берёзы приживутся. Тем не менее из посаженных в прошлом году подрощенных кедров прижились все. «Как будет с берёзами — весна покажет. <...> Берёзам точно специального ухода не нужно. Если кедрам, может, там что-то, да и им тоже не надо ничего.





Почва в "Берёзовой роще" отличная — там можно всё что угодно вообще высаживать, там нормально приживаются деревья.





Там дело в том, что большие берёзы укрывают — чем хорошо, пусть они там аварийные все — они укрывают маленькие саженцы. Пока они приживаются эти деревца, поднимаются, берёзы не дадут солнцу спалить их, то же самое с кедрами», — уточнила Марина Попова.





Сколько деревьев приживётся, станет понятно только весной





При этом Марина отметила, что в парке большую опасность представляют его посетители, которые вырывают деревья. От этого часто страдают маленькие кедры — их вырывают с корнями и разрушают оградки рядом, из-за этого деревья гибнут.





Вот такие оградки вокруг деревьев часто разрушают посетители парков, рассказала Марина





На прошлой неделе аллею из новых деревьев высадили на Красном проспекте — там появились 125 рябин.