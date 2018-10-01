В «Берёзовой роще» посадили сотню молодых деревьев

В парке появилась сотня молодых берёз — их высота в основном полтора метра
В парке появилась сотня молодых берёз — их высота в основном полтора метра


В новосибирском парке «Берёзовая роща» прошла экологическая акция «Городская ЭКОбомба» — туда пришли около 40 человек, которые за несколько часов высадили сотню саженцев берёзы.


В начале акции присутствующим показали, как правильно сажать дерево.


«Делаем показательную посадку одного дерева: как выкопать [яму], что делать с ним нужно, как его высадить, прикопать. Мы садили ещё с колышками, привязывали ещё к колышкам», — рассказала организатор акции Марина Попова. Она добавила, что руководила процессом посадок — наблюдала за участниками и подсказывала, как правильно сажать деревья.


По её оценке, на воскресное мероприятие пришли около 40 человек — многие из них принимали участие в массовых посадках деревьев не первый раз, а желающих искали через соцсети. Второй сезон подряд саженцы для акции покупает строительная компания Dream House — в прошлом году они дарили 50 подрощенных кедров.


По оценке Марины Поповой, деревья пришли сажать около 40 человек 
По оценке Марины Поповой, деревья пришли сажать около 40 человек 


Марина отметила, что нет 100-процентной гарантии, что все берёзы приживутся. Тем не менее из посаженных в прошлом году подрощенных кедров прижились все. «Как будет с берёзами — весна покажет. <...> Берёзам точно специального ухода не нужно. Если кедрам, может, там что-то, да и им тоже не надо ничего. 


Почва в "Берёзовой роще" отличная — там можно всё что угодно вообще высаживать, там нормально приживаются деревья.


Там дело в том, что большие берёзы укрывают — чем хорошо, пусть они там аварийные все — они укрывают маленькие саженцы. Пока они приживаются эти деревца, поднимаются, берёзы не дадут солнцу спалить их, то же самое с кедрами», — уточнила Марина Попова.


Сколько деревьев приживётся, станет понятно только весной
Сколько деревьев приживётся, станет понятно только весной


При этом Марина отметила, что в парке большую опасность представляют его посетители, которые вырывают деревья. От этого часто страдают маленькие кедры — их вырывают с корнями и разрушают оградки рядом, из-за этого деревья гибнут.


Вот такие оградки вокруг деревьев часто разрушают посетители парков, рассказала Марина
Вот такие оградки вокруг деревьев часто разрушают посетители парков, рассказала Марина


На прошлой неделе аллею из новых деревьев высадили на Красном проспекте — там появились 125 рябин.

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