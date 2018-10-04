Мэр Локоть назвал сроки запуска двух платных парковок в центре
Парковки возле Центрального рынка и у сквера на Орджоникидзе не успели открыть в сентябре
Две новые платные парковки в центре Новосибирска — возле Центрального рынка и у сквера на Орджоникидзе — откроются в течение месяца.
Об этом сегодня сообщил мэр Анатолий Локоть.
«Решается вопрос экономический — с тарифом. Надо [установить] выверенный тариф. <...> Если говорить о Центральном рынке, там есть платная парковка, принадлежащая самому рынку, и надо, чтобы соотносились эти цифры каким-то образом. Не скажу, чтобы они были одинаковые <...>, но всё-таки чтобы экономически там было выверено. <...> Я думаю, в ближайший месяц можно ожидать, что всё будет решено», — пояснил Анатолий Локоть.
Ранее планировалось, что муниципальные платные парковки возле Центрального рынка и у сквера на Орджоникидзе, 18 полностью будут запущены к 30 сентября. По состоянию на 4 октября стоянка у рынка остаётся бесплатной, а на стоянке на Советской–Орджоникидзе идёт монтаж оборудования.
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Илья Калинин
Фото автора