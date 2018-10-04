Мэр Локоть назвал сроки запуска двух платных парковок в центре

Парковки возле Центрального рынка и у сквера на Орджоникидзе не успели открыть в сентябре

Платная парковка у сквера на Орджоникидзе, 18 должна была открыться 30 сентября, но её ещё строят
Платная парковка у сквера на Орджоникидзе, 18 должна была открыться 30 сентября, но её ещё строят

Две новые платные парковки в центре Новосибирска — возле Центрального рынка и у сквера на Орджоникидзе — откроются в течение месяца. 


Об этом сегодня сообщил мэр Анатолий Локоть.


«Решается вопрос экономический — с тарифом. Надо [установить] выверенный тариф. <...> Если говорить о Центральном рынке, там есть платная парковка, принадлежащая самому рынку, и надо, чтобы соотносились эти цифры каким-то образом. Не скажу, чтобы они были одинаковые <...>, но всё-таки чтобы экономически там было выверено. <...> Я думаю, в ближайший месяц можно ожидать, что всё будет решено», — пояснил Анатолий Локоть.


Ранее планировалось, что муниципальные платные парковки возле Центрального рынка и у сквера на Орджоникидзе, 18 полностью будут запущены к 30 сентября. По состоянию на 4 октября стоянка у рынка остаётся бесплатной, а на стоянке на Советской–Орджоникидзе идёт монтаж оборудования. 

Прочтений: 2405

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (59)59
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено