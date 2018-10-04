Мэр Локоть назвал сроки запуска двух платных парковок в центре

Парковки возле Центрального рынка и у сквера на Орджоникидзе не успели открыть в сентябре

Платная парковка у сквера на Орджоникидзе, 18 должна была открыться 30 сентября, но её ещё строят

Две новые платные парковки в центре Новосибирска — возле Центрального рынка и у сквера на Орджоникидзе — откроются в течение месяца.





Об этом сегодня сообщил мэр Анатолий Локоть.





«Решается вопрос экономический — с тарифом. Надо [установить] выверенный тариф. <...> Если говорить о Центральном рынке, там есть платная парковка, принадлежащая самому рынку, и надо, чтобы соотносились эти цифры каким-то образом. Не скажу, чтобы они были одинаковые <...>, но всё-таки чтобы экономически там было выверено. <...> Я думаю, в ближайший месяц можно ожидать, что всё будет решено», — пояснил Анатолий Локоть.





Ранее планировалось, что муниципальные платные парковки возле Центрального рынка и у сквера на Орджоникидзе, 18 полностью будут запущены к 30 сентября. По состоянию на 4 октября стоянка у рынка остаётся бесплатной, а на стоянке на Советской–Орджоникидзе идёт монтаж оборудования.