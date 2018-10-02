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В Новосибирск привезли мумию мамонтёнка Любы

Люба — одна из двух мамонтёнков, которых нашли в вечной мерзлоте на Ямале. Такие находки очень редки — обычно находят кости и другие останки животных, не сохранившиеся целиком
Люба — одна из двух мамонтёнков, которых нашли в вечной мерзлоте на Ямале. Такие находки очень редки — обычно находят кости и другие останки животных, не сохранившиеся целиком


Знаменитая мумия мамонтенка Любы, которую нашли в вечной мерзлоте на Ямале в мае 2007 года, приехала в Новосибирск. 


Её покажут жителям города на выставке «40 тысяч лет на краю Ойкумены», которая откроется в Музее природы на Вокзальной магистрали, 11 в пятницу, 5 октября.


«Находка очень известная, из вечной мерзлоты. <…> Возраст её — 42 тысячи лет, это возраст самой находки, а в момент гибели месяц был мамонтёнку», — рассказала корреспонденту НГС заведующая Музеем природы Вера Журавлёва.


Когда Люба умерла, ей был месяц
Когда Люба умерла, ей был месяц


Сегодня сотрудники новосибирского музея и коллеги из Салехарда открыли запечатанный кофр, в котором доставили мумию мамонтёнка. Мумия станет самым важным экспонатом выставки, которая расскажет новосибирцам о жизни и природе полуострова Ямал.


«На выставке будет представлена и мамонтовая фауна — те палеонтологические находки, которые ещё встречаются на полуострове Ямал. Это, конечно же, и костяные остатки: скелеты, черепа животных мамонтовой фауны — шерстистый носорог, бизоны и мамонты. Гербарий будут представлять растения, которые росли в то время», — рассказала Вера Журавлёва.


Мамонтёнка Любу доставили в Новосибирск из Салехарда самолётом, но в пути потребовалась пересадка в Тюмени
Мамонтёнка Любу доставили в Новосибирск из Салехарда самолётом, но в пути потребовалась пересадка в Тюмени


По словам заведующей Музея природы, кроме флоры и фауны на выставке посетителям расскажут об особенностях быта ненцев, для которых мамонт был ключевой мифологической фигурой.


Для новосибирцев выставка откроется 5 октября в 16:00. Увидеть мамонтёнка жители города смогут до 10 января.


В августе в Музее природы была другая необычная выставка — тогда в зале разместили 40 живых пауков.

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