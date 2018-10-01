В составе хоккейной «Сибири» нашёлся лучший новичок недели КХЛ
Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги назвала лучших игроков прошедшей недели — среди них оказался игрок новосибирской «Сибири».
«Лучшим новичком признан нападающий Никита Шашков ("Сибирь"), отметившийся дублем в ворота "Витязя". Первая из этих шайб стала для 19-летнего форварда дебютной в КХЛ, вторая — победной. В среднем он проводил на льду 10 минут 24 секунды при общем показателе полезности (+2), отметился пятью силовыми приёмами и заблокировал 2 броска соперников», — отмечается на сайте лиги.
Игра против подмосковного «Витязя» прошла накануне — это был 13-й матч «Сибири» в сезоне и первый победный.
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Елена Громкова
Фото hcsibir.ru