В составе хоккейной «Сибири» нашёлся лучший новичок недели КХЛ

Вчера Никита Шашков забросил две шайбы в ворота подмосковного «Витязя»

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги назвала лучших игроков прошедшей недели — среди них оказался игрок новосибирской «Сибири».





«Лучшим новичком признан нападающий Никита Шашков ("Сибирь"), отметившийся дублем в ворота "Витязя". Первая из этих шайб стала для 19-летнего форварда дебютной в КХЛ, вторая — победной. В среднем он проводил на льду 10 минут 24 секунды при общем показателе полезности (+2), отметился пятью силовыми приёмами и заблокировал 2 броска соперников», — отмечается на сайте лиги.





Игра против подмосковного «Витязя» прошла накануне — это был 13-й матч «Сибири» в сезоне и первый победный.