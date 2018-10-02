Холодно как на улице: карта ледяных батарей Новосибирска

Тепло в дома новосибирцев должны были дать до конца прошлой недели

Жители Новосибирска начали жаловаться на отсутствие отопления в домах — НГС составил карту холодных батарей.





В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что работа по подаче отопления в Новосибирске завершена — тепло поступило в семь тысяч домов, а также во все больницы, школы и детские сады.





«В целом разворот системы теплоснабжения проходит в штатном режиме. По жилому фонду есть отдельные обращения от населения о запуске отопления, в том числе о том, что не все стояки запустились. Этот процесс наблюдается каждый год: управляющим компаниям необходимо несколько дней для того, чтобы "прогнать" системы отопления. Сейчас мы можем уверенно заявлять, что система теплоснабжения развернута и идёт отладка теплового и гидравлического режимов», — привели в пресс-службе СГК слова Романа Корниенко, заместителя главного инженера по режимам тепловых сетей Новосибирского филиала компании.





В понедельник и во вторник в редакцию НГС поступило несколько сообщений из разных районов Новосибирска о том, что отопления ещё нет — согласно графику подключений СГК, тепло во все дома города должны были дать до 29 сентября. Сообщения поступили с улиц Менделеева, Линейной, Петухова, Толстого, Дачной, Ленина, Красного проспекта и многих других — НГС составил карту домов, где, со слов читателей, до сих пор нет тепла.





Карта дополняется





«В мэрии отчитались о запуске системы отопления по всему городу. Но по адресу: улица Оловозаводская, 43 УК об этом не знает даже. Кормят завтраками, принимают заявки, и на этом их деятельность заканчивается. К слову, УК "Спас-Дом" каждый год проделывают эту схему якобы с пониженным давлением на дом, когда остальные дома, не относящиеся к этой УК и находящиеся рядом, подключены к теплу. В прошлом году только обращением на НГС ускорили нашу УК к подключению тепла», — сообщила читательница НГС Надежда.







Подобное сообщение поступило от жительницы Станиславского жилмассива. «Живём мы на первом этаже, в квартире маленькие дети, дома холодно и сыро, обогреватель не справляется. 28 сентября в наш дом должны были дать тепло, но батареи холодные. Позвонила в ЖЭУ-6 — ответили, что отопление дали, нужно подождать, когда вода нагреется. <...> Сейчас вроде погода тёплая, открываем окна, проветриваем, а вообще пол холодный и сыро очень», — рассказала Наталья.







Официально отопительный сезон в Новосибирске начался 19 сентября. НГС составил подробную инструкцию от теплоэнергетиков, специалистов Госжилинспекции и УК о том, куда обращаться, если отопления ещё нет.