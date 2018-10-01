Бары вместо тренировок: новосибирцы потеряли интерес к здоровому образу жизни

Новосибирская область потеряла 23 позиции в рейтинге регионов по приверженности к здоровому образу жизни
Новосибирская область потеряла 23 позиции в рейтинге регионов по приверженности к здоровому образу жизни

Новосибирская область упала в рейтинге регионов по любви населения к здоровому образу жизни.


К такому выводу пришли эксперты агентства РИА Рейтинг.


Основой для их исследования стали данные Росстата, Генеральной прокуратуры и Министерства спорта РФ за 2017 год. Аналитики выяснили, сколько алкоголя и табака в прошлом году покупали жители разных регионов России, какая доля населения занималась спортом, работала во вредных и опасных условиях. Кроме того, эксперты учли смертность от алкогольных отравлений и преступления, которые совершили пьяные и наркоманы.


По совокупности всех этих показателей Новосибирская область заняла лишь 50-е место в рейтинге. По сравнению с предыдущим годом регион ухудшил свои показатели и скатился на 23 строчки вниз.


«Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни вновь стали регионы Северного Кавказа и юга России», — отмечают авторы исследования.


Первое место заняла Республика Дагестан, дальше в порядке убывания расположились Чечня, Кабардино-Балкария, Краснодарский край и Ингушетия.


«Для данных регионов характерны невысокий уровень потребления табачных изделий и алкогольной продукции, невысокая доля занятых на работе с вредными и опасными условиями труда. Кроме того, в четырёх из пяти лидирующих регионов достаточно высока доля занимающихся спортом и физкультурой — более 30%», — резюмировали эксперты.


Аутсайдером рейтинга оказалась Еврейская автономная область (85-е место). Также в пятёрку регионов с самыми низкими показателями ЗОЖ вошли Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Амурская область.


В целом, по данным составителей рейтинга, за последний год россияне стали меньше курить, а продажа алкоголя в пересчёте на чистый спирт снизилась в стране с 8,1 до 7,6 литра на одного взрослого человека. Доля тех, кто увлекается спортом, напротив, увеличилась на 2,6 процентных пункта — до 36,8%.


Ранее житель Новосибирска отсудил у соседа-курильщика компенсацию за дым в квартире, но размер выплаты оказался в 50 раз меньше, чем рассчитывал истец.

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