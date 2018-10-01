Сообразил и вызвал скорую: пятилетний мальчик спас маму без сознания

Мальчик вызвал скорую, хотя не знал точного адреса

В Новосибирске 5-летний мальчик Артём спас маму, которая потеряла сознание, — он вызвал ей скорую помощь, хотя не знал точный адрес дома.







Сегодня утром, 1 октября, в квартире на первом этаже на улице Дуси Ковальчук плохо стало 41-летней женщине — она была дома со своим маленьким сыном.





«Я собиралась ребёнка в садик отвести <…>. Он начал капризничать — не хочу, не пойду. Я разнервничалась, раз — боль в груди, я легла на кровать, всё, и больше ничего не помню», — рассказала корреспонденту НГС Карина, попросившая не указывать её фамилию.





Дальнейшие события ей удалось восстановить по рассказу сына — сама Карина запомнила не всё. «Позвонил в 112 с моего телефона. Он говорит, что я сказала улицу, но я этого не помню, что я говорила улицу нашу. Не знаю, как он узнал, — кричал соседям, в двери, в окна кричал. Я очень растрогана поступком своего ребёнка <…>. Просто сам факт, что ребёнок действительно спас — потому что скорая приехала, у меня было давление очень высокое, и мне дали все препараты, потом померили — упало оно. Я была в отключке действительно и сознание теряла», — говорит женщина.





Карина отметила, что, когда она пришла в сознание, ей было очень больно и она не могла открыть глаза, руки и ноги онемели. В этот момент врачи уже были за дверью, но не могли попасть в квартиру и даже вызвали спасателей, чтобы те помогли открыть дверь.





«Я встала, у меня голова кружилась, я шла, падала. Дошла — открыла дверь», — описала Карина, по её словам, у неё было предынсультное состояние, а полтора года назад она пережила инсульт.





Маленький Артём рассказал корреспонденту НГС, что звонить на номер 112 его научила сама мама, поэтому он начал звонить сразу после того, как женщина перестала двигаться.





Он говорит, что во время его разговора с врачом мама приходила в сознание, он даже давал ей трубку телефона, но она не могла говорить. Карина отметила, что не помнит этого. В итоге адрес дома ему назвала сама мама, сказал Артём, — этого женщина тоже не помнит. Карина объяснила, что в эту квартиру они въехали несколько недель назад, поэтому ребёнок адрес ещё не запомнил.





При этом подчеркнула женщина, она специально научила ребёнка звонить в экстренные службы и рекомендует всем родителям делать то же самое.





Начальник аварийно-спасательной службы МАСС Дмитрий Фокин подтвердил, что спасатели выезжали на вызов в Центральном округе города. По его словам, спасателям позвонила скорая, которая сообщила, что нужно попасть в квартиру с женщиной и ребёнком, при этом женщина была без сознания или не могла двигаться. Однако спасатели выехали на место и выяснили, что изначально адрес был указан неверно.





«Мы приехали по другому адресу, и скорая приехала по другому адресу, когда начали разбираться, видимо, перезванивали, узнавали, выяснилось, что там другой адрес. А там получилось обеспечить доступ без нашего участия», — рассказал Дмитрий Фокин.





В конце августа НГС рассказывал о 12-летнем Иване, который расклеивал в городе объявление «Помогите вылечить маму». На его призыв откликнулся новосибирский нейрохирург Кирилл Орлов, который сделал женщине сложную операцию.