«Ищите вторую работу»: многодетной матери отказали в льготах из-за работы на полставки

Наталья Ефимова воспитывает четверых детей и работает неполный рабочий день 
Наталья Ефимова воспитывает четверых детей и работает неполный рабочий день 

Жительнице Новосибирска, матери четырёх детей Наталье Ефимовой отказали в оформлении льготы — в Комплексном центре социального обслуживания Советского района ей порекомендовали найти вторую работу. 


«Дочь недавно поступила в колледж, — рассказала корреспонденту НГС 38-летняя Наталья Ефимова. — Говорят, что многодетным положено бесплатное питание, проезд и льготная стипендия. Дочери сказали, чтобы принесли справку из соцзащиты. Я пришла в соцзащиту — мне сказали, что такую справку не могут дать. Предложили подать на материальную помощь, то есть после того, как соберу все справки и меня одобрит комиссия, тогда они мне выдадут справку, где она может рассчитывать на бесплатное питание, проезд и стипендию». 


Женщина пояснила, что она работает уборщицей в Институте органической химии СО РАН. Рабочий день у неё неполный, но её это устраивает, так как с работы домой она приходит к 16:00 и как раз успевает проверить уроки у детей, отвести их на кружки и прибраться дома. 


«Мне, когда я принесла все документы в соцзащите, ещё сказали, что ищите вторую работу, вам так и порекомендуют. Говорю, что как многодетная мать имею право работать на полставки, — возмущается Ефимова. — А потом по телефону так и сказали, что было отказано во всех льготах, везде был отказ. Понимаете, я не прошу лишнего, мы с мужем сами обеспечиваем детей. Но если государством положено бесплатное питание и проезд, то почему моим детям в нём отказано, ещё и с такой формулировкой?».


В Комплексном центре социального обслуживания корреспонденту НГС подтвердили, что решением координационного совета № 38 от 25 сентября 2018 года было решено отказать в назначенной помощи Наталье Ефимовой. «Основание для отказа: трудоспособные члены семьи не принимают мер по трудоустройству, получению доходов и самостоятельному преодолению трудной ситуации более трёх месяцев со дня возникновения ситуации (заявитель работает неполный рабочий день на полставки и не использует в полном объёме ресурсы семьи)», — процитировали в центре решение комиссии. 


По словам специалиста центра социального обслуживания Светланы Емельяновой, бесплатное питание и проезд для студентов колледжа выдаётся, только если семья обращается за адресной помощью в их центр. Если семья получает помощь, то с уведомлением о получении этой помощи и со справкой из учебного заведения обращаются уже в отдел социальной поддержки — только в этом случае ребёнок может получить социальную стипендию. 


«Сейчас комиссия очень строго смотрит, — объяснила Емельянова. — Наталья Сергеевна сказала, что согласно законодательству она имеет право не работать. Я ответила, если вы считаете, что вам достаточно, и вы не работаете, я помочь ничем не могу. Я приняла у неё документы. Трое школьников нуждаются в помощи на подготовку к школе, семья проживает в стеснённых условиях... Я на комиссию влияния никакого оказать не могу. Комиссия строгая такая, считает, что люди должны использовать все свои внутренние резервы».


Несколько лет назад НГС писал о другой проблеме многодетной семьи — родители шестерых детей пожаловались на то, что судебные приставы наложили арест на их счет для зачисления детских пособий.

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