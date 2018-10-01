Танк раздавил полицейскую машину под Новосибирском

Съёмки одного из эпизодов фильма «Обыкновенный подвиг» прошли в Колыванском районе

На съёмках фантастического художественного фильма «Обыкновенный подвиг» танк раздавил полицейскую машину — сцену сняли вечером 30 сентября под Новосибирском. Об этом НГС сообщила продюсер новосибирской кинокомпании Prolife и директор картины Василиса Даль.







«Машину, белую "восьмёрку", мы нашли через компанию "Гараж 54". Она была без двигателя, поэтому приехала на место [съёмок в Колыванский район] и уехала обратно на эвакуаторе. Привезли на место и там уже красили и клеили наклейки, чтобы сделать её похожей на полицейскую машину», — рассказала Василиса Даль.







Директор картины добавила, что синие проблесковые маячки на машине были собраны из обычных мигающих фонариков и старого пустого корпуса от спецсигналов с машины ГИБДД — пришлось закрасить оранжевую часть синей краской. Переделали под полицейский и обычный автомобильный номер.







«Нам отказали все рекламные агентства, где мы хотели заказать и распечатать слово "полиция" [в виде наклейки на борт автомобиля]. Это нельзя было сделать по закону. Штраф на частное лицо — 5000 рублей, на официальное — 200 тысяч рублей.







И пришлось нам распечатывать несколько слов: "пол", "яйца" и "лицо" — и из них формировать слово "полиция"», — рассказала Василиса Даль.







По сценарию фильма танк перемещается через портал из прошлого в настоящее и при перемещении наезжает на полицейскую машину, которая стоит на месте пропажи главных героев фильма — детей.







Машина для уничтожения раньше стояла на учёте в Кемеровской области





Во сколько обошлась сцена с наездом на полицейскую машину, директор фильма не сообщила, объяснив это коммерческой тайной. При этом она уточнила, что после отснятого эпизода машину увезли на металлолом, выручив за неё чуть больше 60 тысяч рублей при цене 57 тысяч рублей за тонну металла. В ближайшее время, по словам Василисы Даль, съёмочная группа займётся сценой с каскадёром, который будет выпрыгивать из вертолёта.









Съёмки полнометражного фантастического художественного фильма «Обыкновенный подвиг» по рассказам Михаила Зощенко начались в начале сентября.

