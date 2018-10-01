Семь десятков новосибирцев пошли гулять в парк и попали в армию
Больше семидесяти новосибирцев записали в ряды российской армии 30 сентября во время празднования в Центральном парке Новосибирска Дня сухопутных войск.
Акция «Военная служба по контракту в ВС РФ — твой выбор!» проводилась представителями Центрального военного округа (ЦВО).
«72 человека написали заявление. Мобильный пункт приёма посетили около 1200 человек. В ближайшее время им предстоит пройти медицинскую комиссию», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.
В июне в пресс-службе ЦВО рассказывали, что в среднем контрактники получают от 30 тысяч рублей в зависимости от воинского звания.
Во время праздника новосибирцев угощали кашей из полевой кухни и горячим чаем. Кроме того, военные организовали концерт и поставили в Центральном парке несколько стендов со стрелковым оружием.
В начале августа в ЦВО рассказали, что за восемь месяцев 2018 года в Новосибирске на контрактную службу записались 387 человек.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено пресс-службой ЦВО