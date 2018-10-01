Ученые против мифов: правда ли вегетарианцы всегда голодные и зимой замерзают быстрее мясоедов

И вегетарианство может выйти в копеечку, предупреждает эксперт по питанию





Почему веган может прожить дольше мясоеда, а отказавшейся от мяса женщине сложнее забеременеть? Кто быстрее замерзнет — тот, у кого на ужин стейк, или любитель проростков пшеницы? Баттл между вегетарианцами и мясоедами такой же вечный, как спор про курицу и яйцо, поэтому сегодня, во Всемирный день вегетарианства, Сеть городских порталов уделяет пищевым пристрастиям особое внимание. На наши вопросы отвечает врач-диетолог Ольга Анохина. Она предупреждает: классическая диетология вегетарианство исключает, в рационе человека всего должно быть в достатке — и белков, и жиров, и углеводов.







— Организм человека изначально настроен на то, чтобы употреблять не только растительную пищу, но и животную. Однако, когда вегетарианец приходит к диетологу, мы не отговариваем его, наоборот, выясняем возможный дефицит витаминов и стараемся помочь, — рассказывает Ольга Анохина. Единственное, что должно остаться под запретом, — сыроедение, потому что с таким подходом к питанию человеку в суровых российских морозах будет сложно выживать.







Врач-диетолог Ольга Анохина не против вегетарианства, но за сбалансированный рацион





Миф первый: без мяса можно похудеть







— Похудению способствует животный белок, то есть мясо и рыба. Когда мы садим человека на диету, то не уменьшаем, а в некоторых случаях даже увеличиваем количество этого белка. Но в мясопродуктах также содержатся жиры, если ими злоупотреблять, можно поправиться. С другой стороны, если мы исключаем животный белок, то мы его чем-то замещаем — как правило это углеводные продукты. Если среди них есть жирогенные (выпечка, сдоба), то похудеть не получится.







Прямой связи между вегетарианством и похудением нет, но, употребляя низкокалорийную растительную пищу (а в овощах и фруктах калорий меньше, чем в мясе), вес можно сбросить.







Миф второй: вегетарианцы живут дольше, чем мясоеды







— Спорный вопрос. С одной стороны, с уменьшением животных жиров снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, а они — основная причина смертности. Поэтому вероятность снизить риск инфаркта и инсульта среди вегетарианцев высока. С другой стороны, есть другие причины смерти, поэтому однозначно на этот вопрос ответить нельзя.







Миф третий: вегетарианцы недополучают витамины







— Не миф, но частично. В мясе много витамина В12 и фолиевой кислоты, их дефицит приводит к нарушению обмена веществ и снижению функций нервной системы. Наиболее жестко это влияет на женщин — В12 и фолиевая кислота обеспечивают детородную функцию.







В рационе человека все должно быть в меру: и белки, и жиры, и углеводы





Миф четвертый: вегетарианство и беременность несовместимы







— Это миф, но частично. Первые 15 недель, когда формируется плод, — не самый благоприятный период для вегетарианства, но если будущая мама практикует такое питание уже долгое время, то резко начинать есть мясо ей нельзя. Диетологи в таком случае начинают корректировать рацион женщины белковыми смесями, витаминно-минеральными комплексами.







Миф пятый: вегетарианство — это мода







— Восточные народы обходятся без мясной пищи очень давно, в тех местах, откуда к нам пришла культура вегетарианства, оно является частью жизни. В России вегетарианство можно судить как веяние времени — людям свойственно бросаться от теории к теории, однако очень много тех, кто относится к вегетарианству как к философии. А это модой назвать нельзя.







У православных верующих есть пост, в который животная пища не употребляется. Но ведь пост — не просто диета, а наложение на себя определенных ограничений, которые могут человека воспитать.







Миф шестой: все вегетарианцы — защитники животных







— Не совсем, но если рассматривать вегетарианство как философию жизни, кроющуюся в просветлении, то в него не входит возможность употреблять в пищу других живых существ.







Миф седьмой: вегетарианство в России — это сложно и неблагоприятно







— Не миф, особенно зимой, когда организму нужна дополнительная энергия, чтобы себя согревать. Да и овощи-фрукты в это время не самого высокого качества и доступной цены.







Миф восьмой: вегетарианцы мерзнут сильнее мясоедов







— Это правда. Вегетарианство, особенно сыроедение, пришло к нам из теплых стран, а там, где солнечно, животная пища в принципе употребляется реже. В России, особенно в холода, эти способы питания нам решительно не подходят: пища, которая не проходит термообработку, только охлаждает организм, снижает активность ферментов и пищеварительных соков.







Врач рассказывает, что без философии вегетарианство — это всего лишь вредная диета





Миф девятый: вегетарианство — это экономно







— Если все время питаться картофелем и капустой, то много денег на еду тратить не придется. Но возникает вопрос о фруктах, орехах — источниках белка и жира, а также нетипичных для нашего стола крупах — чечевице, нуте и других. В таком случае вегетарианство окажется дороже.







Миф десятый: вегетарианцы всегда голодные







— Абсолютный миф, если вы — грамотный вегетарианец. Первый принцип перехода: убрал животные белки — ешь растительные, потому что только белки дают максимальное насыщение. Быстрее мы хотим есть от легко усваиваемых углеводов — булочек, сладкого, фруктов.







Если вы долгое время не ели мясо, то ферменты в вашем организме отвыкли от него. Внезапно вернувшиеся в пищу куриные крылышки или стейк могут обернуться интоксикацией — с непривычки тело не поймет, как на эту еду реагировать. Поэтому если решитесь изменить пищевые привычки, делайте все постепенно.

