На улицу только с зонтом: в Новосибирск идёт холодный циклон с дождями

К Новосибирску снова приближается холодный фронт с дождями

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт горожан в начале рабочей недели: в город придёт холодный атмосферный фронт с небольшими дождями. Но потом в городе опять установится ясная погода.







«Сегодня к вечеру и ночью мы ожидаем прохождение холодного атмосферного фронта через районы Новосибирской области и Новосибирска. <…> Холодный фронт идёт к нам через западные районы. Сейчас он находится в районе Омска. К сегодняшнему вечеру он подойдёт к Новосибирску. Циклон идёт очень быстро, на северо-восток. Сам циклон уходит в сторону, но мы будем находиться под влиянием холодных фронтов. Снова немного похолодает, но потом вернётся солнце и будет достаточно комфортно», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Согласно прогнозу, сегодня ночью в Новосибирске ожидаются небольшие осадки. Будет дуть северо-западный ветер. Его скорость составит 4–9 м/с, ночью, с прохождением холодного фронта, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +3…+5 градусов, а завтра днём +8…+10 градусов.





«3 октября ночью местами вероятен небольшой дождь, днём будет без осадков. Ветер северо-западный 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью составит +2…+4 градуса, днём +11…+13 градусов. 4-го числа будет без осадков, юго-западный ветер 2–7 м/с. Температура ночью +2…+4 градуса. А днём +13…+15 градусов», — сообщила Марина Виноградова.





Ранее синоптики рассказывали, что бабье лето в этом году придёт в октябре. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

