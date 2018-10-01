На улицу только с зонтом: в Новосибирск идёт холодный циклон с дождями

К Новосибирску снова приближается холодный фронт с дождями
К Новосибирску снова приближается холодный фронт с дождями

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт горожан в начале рабочей недели: в город придёт холодный атмосферный фронт с небольшими дождями. Но потом в городе опять установится ясная погода. 


«Сегодня к вечеру и ночью мы ожидаем прохождение холодного атмосферного фронта через районы Новосибирской области и Новосибирска. <…> Холодный фронт идёт к нам через западные районы. Сейчас он находится в районе Омска. К сегодняшнему вечеру он подойдёт к Новосибирску. Циклон идёт очень быстро, на северо-восток. Сам циклон уходит в сторону, но мы будем находиться под влиянием холодных фронтов. Снова немного похолодает, но потом вернётся солнце и будет достаточно комфортно», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Согласно прогнозу, сегодня ночью в Новосибирске ожидаются небольшие осадки. Будет дуть северо-западный ветер. Его скорость составит 4–9 м/с, ночью, с прохождением холодного фронта, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +3…+5 градусов, а завтра днём +8…+10 градусов.


«3 октября ночью местами вероятен небольшой дождь, днём будет без осадков. Ветер северо-западный 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью составит +2…+4 градуса, днём +11…+13 градусов. 4-го числа будет без осадков, юго-западный ветер 2–7 м/с. Температура ночью +2…+4 градуса. А днём +13…+15 градусов», — сообщила Марина Виноградова.


Ранее синоптики рассказывали, что бабье лето в этом году придёт в октябре. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

Прочтений: 11910

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено