«Приходится расстаться»: Травников уволил чиновника, который защищал памятники от сноса

Александр Кошелев покинул должность начальника управления, а его подразделение и вовсе ликвидировано 
Александр Кошелев покинул должность начальника управления, а его подразделение и вовсе ликвидировано 

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия по Новосибирской области Александр Кошелев уволен, а его подразделение расформировано. 


«С руководителем приходится расстаться, потому что орган власти как подразделение исчезает. Основной состав сохраняется — он войдёт в состав министерства культуры. Вообще я считаю, что не оправдано наличие отдельных контрольных органов власти при наличии профильных министерств. Поэтому в отношении управления по государственной охране объектов культурного наследия это [решение] было принято», — объяснил сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников. 


Александр Кошелев отказался комментировать своё увольнение. «Я не комментирую пока эту ситуацию», — коротко ответил Кошелев на вопрос корреспондента НГС.


В пятницу Травников обнародовал новый состав правительства Новосибирской области. В тот же день было объявлено, что управление по государственной охране объектов культурного наследия упразднено, а его функции переданы областному минкульту. 


В августе управление, которое возглавлял Александр Кошелев, пыталось противостоять сносу кинотеатра «Металлист» в Ленинском районе Новосибирска. Спустя день после начала демонтажных работ здание кинотеатра включили в перечень объектов культурного наследия. 


В начале сентября управление по госохране ОКН заставило перекрасить фасад банка, расположенного в здании на улице Богдана Хмельницкого, 39 в Калининском районе Новосибирска. В управлении Кошелева признали, что банк нарушил требования цветового оформления.

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