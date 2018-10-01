«Приходится расстаться»: Травников уволил чиновника, который защищал памятники от сноса

Александр Кошелев покинул должность начальника управления, а его подразделение и вовсе ликвидировано

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия по Новосибирской области Александр Кошелев уволен, а его подразделение расформировано.







«С руководителем приходится расстаться, потому что орган власти как подразделение исчезает. Основной состав сохраняется — он войдёт в состав министерства культуры. Вообще я считаю, что не оправдано наличие отдельных контрольных органов власти при наличии профильных министерств. Поэтому в отношении управления по государственной охране объектов культурного наследия это [решение] было принято», — объяснил сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников.





Александр Кошелев отказался комментировать своё увольнение. «Я не комментирую пока эту ситуацию», — коротко ответил Кошелев на вопрос корреспондента НГС.





В пятницу Травников обнародовал новый состав правительства Новосибирской области. В тот же день было объявлено, что управление по государственной охране объектов культурного наследия упразднено, а его функции переданы областному минкульту.





В августе управление, которое возглавлял Александр Кошелев, пыталось противостоять сносу кинотеатра «Металлист» в Ленинском районе Новосибирска. Спустя день после начала демонтажных работ здание кинотеатра включили в перечень объектов культурного наследия.





В начале сентября управление по госохране ОКН заставило перекрасить фасад банка, расположенного в здании на улице Богдана Хмельницкого, 39 в Калининском районе Новосибирска. В управлении Кошелева признали, что банк нарушил требования цветового оформления.