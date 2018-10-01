Без руля и педалей: тестируем футуристическую беспилотную маршрутку КАМАЗа

Движение ШАТЛа всё время контролируется через сеть высокоскоростного интернета 5G





Мне очень не хочется, чтобы наступило будущее, в котором на дорогах останутся только автомобили без водителей. Похоже, что такой вариант фактически неизбежен. Но я буду до последнего держаться за возможность лично управлять машиной, поскольку это безусловное удовольствие.







Об этом я думал, когда ехал в беспилотной маршрутке КАМАЗа, которая медленно-медленно двигалась по территории «Сколково».







— Я уверен, что через какое-то время наши внуки будут спрашивать: «А правда ли, что ты сам водил машину?». В среднесрочной перспективе вождение автомобиля перейдёт в разряд хобби, — считает Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома».







Всё дело в том, что беспилотник использует сверхскоростной мобильный интернет 5G. Первую опытную сеть специально построили в «Сколково». Конечно, для контроля нескольких машин вполне бы хватило 4G или даже 3G, но в будущем таких машин будет много, а потому никакой 4G с таким потоком информации не справится.









Проект беспилотника на КАМАЗе появился в 2014 году, а в 2015 году показали грузовик. Но это была, по сути, обычная машина, которая могла ехать без помощи водителя.





Первую же версию беспилотника-маршрутки без руля и педалей продемонстрировали в 2016 году. Её разработали совместно НАМИ и КАМАЗ. Проекту дали название ШАТЛ (широко адаптивная транспортная логистика). Эту маршрутку, кстати, показывали на «Иннопроме», но она просто стояла на стенде, а не ездила.





Первая версия ШАТЛа сиротливо стояла в углу





Кузов разработали полностью с нуля. Говорят, что ни одна платформа обычных машин не подходит для беспилотника.





— В основе машины — интегрированный композитный каркас из базальтового волокна, — рассказал E1.RU директор центра государственных и комплексных программ НАМИ Алексей Гуськов. — Кузов же сделан из различных пластиков. При этом детали приклеены, а не прикручены! В итоге получился жёсткий и очень прочный кузов.





Кузов маршрутки сделан из пластика







Поскольку в будущем двигателей внутреннего сгорания, как считается, не будет, беспилотник является электрокаром. Под днищем установлена батарея емкостью 35 киловатт-часов. Её должно хватать на 120 километров. Больше и не надо, поскольку речь идёт об общественном транспорте, то есть они могут периодически заряжаться, а длина даже самого длинного маршрута даже в Москве точно не превысит 40 километров.





Внутри ШАТЛа по шесть сидячих и стоячих мест





Самое интересное, конечно, как беспилотник едет. Для журналистов предложили один маршрут длиной полкилометра: машина ездила по кругу, делая левый и правый повороты и два раза разворачиваясь. Скорость ограничили на уровне 20 километров в час, хотя теоретически маршрутка может разогнаться до 110 километров.





У машины две раздвижные электрические двери





В беспилотнике есть пульт управления: достаточно нажать кнопку «старт», и машина поедет. Но пока запуск происходит удалённо (в том числе для этого и нужна сеть 5G).





— Посадка окончена, готовы начать движение, — произносит оператор (на самом деле это один из инженеров) беспилотника, и маршрутка трогается!





Весьма необычные ощущения, когда автобус без водителя куда-то едет. Вот поворот, небольшое торможение, и машина легко в него вписывается.









Дальше ещё интереснее — разворот. Прикидываю, как бы я выполнил этот манёвр: места мало, пришлось бы в два захода. Но ШАТЛ вписывается в него. Только позднее я узнал, что обе оси поворачивают. Следом — правый поворот, разгон и торможение.





У ШАТЛа поворачивают обе оси — благодаря этому диаметр разворота всего около 13 метров





Ещё сотня метров, и маршрутка останавливается. Двери открываются. Непонятные ощущения — вроде бы и необычно ехать в машине без водителя, да к тому же без руля и педалей. С другой стороны, от езды за рулём я получаю куда больше удовольствия, а тут как-то всё пресновато.





Пульт управления беспилотником исключительно прост





Чтобы лучше разобраться в своих ощущениях, напросился сделать ещё один тестовый круг. И тут я понял, что пока это аттракцион: машина просто ездит по кругу, как по рельсам. Большой вопрос, насколько она готова к реальным условиям, хотя создатели и уверяют, что готова.





— Мы изначально рассчитываем, что машина должна уметь ездить по нашим дорогам, где есть ямы, нет разметки и нормальной обочины, — рассказал замглавы КАМАЗа по развитию и инновационным продуктам Фирдаус Кабиров. — Мы рассчитываем, что беспилотник среагирует на возникшую на дороге опасность быстрее, чем человек.





Но на всякий случай мужчина в жилетке отгонял нас от дороги, по которой курсировал беспилотник.







Алексей Гуськов считает, что ШАТЛ должен стоить примерно столько же, сколько за десять лет получает водитель, который тут не нужен. По нашим с ним прикидкам, выходит 5–7 миллионов рублей





Говорят, что лет через пять такую машину начнут выпускать серийно. Но я надеюсь, что случится это не так быстро.





— Мы никогда с вами не увидим беспилотный «Дакар»! — сказал Фирдаус Кабиров, который дважды выигрывал легендарную гонку. — Это же приключения! Весь интерес в том, чтобы по дюнам проехать, испытать это все на себе.







Ну хоть где-то водители будут нужны. И меня это радует.





Из «Сколково» я выбирался на обычном рейсовом автобусе. И оттого, что за рулём был живой человек, я впервые получил удовольствие. Пусть пока будет такая реальность.