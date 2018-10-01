Водитель без прав получил срок за гибель друга в пьяной аварии с бетономешалкой

Hyundai столкнулся с бетономешалкой лоб в лоб
Hyundai столкнулся с бетономешалкой лоб в лоб

В Новосибирске суд вынес приговор 27-летнему водителю Hyundai Avante, который сел за руль пьяным и устроил смертельную аварию на левом берегу.


Подсудимый Леонид Кунгурцев получил реальный срок в колонии общего режима, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Александра Фёдорова.


Как ранее сообщали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, днём 20 сентября 2017 года на Тёщином языке в Ленинском районе столкнулись легковой автомобиль Hyundai и бетономешалка Hino. «Hyundai <…> ехал со стороны Хилокской в сторону Троллейной, не выдержал дистанцию, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с бетономешалкой Hino», — передавали в автоинспекции.


Hyundai в столкновении смяло так сильно, что спасателям пришлось разрезать машину, чтобы вытащить водителя. Пассажир иномарки, который сидел на заднем сиденье, от травм погиб на месте аварии. Водителя и пассажирку с переднего сиденья после ДТП увезли в больницу.


По словам гособвинителя Александры Фёдоровой, пассажирка Hyundai пострадала серьёзно: у неё случился разрыв печени, оказались сломаны кости лица, рука и ребро, было полностью разорвано ухо. Кроме того, она ушибла лёгкое и получила закрытую черепно-мозговую травму.


По данным помощника прокурора, водитель Hyundai Avante не справился с управлением, пересёк двойную сплошную и выехал на встречную полосу из-за того, что неверно выбрал скорость и к тому же был пьян. 


«Водительского удостоверения он не имел и никогда не получал», — отметила Александра Фёдорова.


Как следует из материалов уголовного дела, Кунгурцев взял машину у своих знакомых, вместе с которыми выпивал, чтобы отвезти в больницу своего друга. С собой водитель взял знакомую девушку. Они вместе заехали за другом и выдвинулись в больницу. В итоге друг погиб в ДТП.


Гособвинитель уточнила, что ни погибший 37-летний пассажир, ни пострадавшая 30-летняя пассажирка не были пристёгнуты ремнями безопасности.


По словам Александры Фёдоровой, свою вину водитель признал. При этом он пояснил, что слабо помнит обстоятельства аварии, поскольку был пьян и находился в состоянии шока.


В пятницу, 28 сентября, Ленинский районный суд Новосибирска признал Леонида Кунгурцева виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека) и приговорил его к лишению свободы.


Как уточнила помощник прокурора, за полторы недели до этого подсудимый выслушал приговор за кражу. Тогда Кунгурцев получил 10 месяцев лишения свободы, и при вынесении приговора по делу о ДТП суд учёл этот срок.


«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний <…> окончательно определено Кунгурцеву наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщила гособвинитель.


Приговор в законную силу ещё не вступил.

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