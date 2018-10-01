Школьника высадили из переполненного автобуса — он не успел рассчитаться за проезд

Мальчик не запомнил госномер автобуса, из которого его высадили

На выходных в Новосибирске 14-летнего подростка высадили из автобуса № 13 — мальчик не успел вовремя достать проездную карту и рассчитаться за проезд.







В субботу около 20:00 на остановке «Инструментальный завод» ребёнка ждала его бабушка Наталья Буковская. Она созвонилась с внуком, который добирался домой с тренировки, — тот сказал ей, что выходит из метро и собирается сесть в автобус на «Речном вокзале». В 19:58 подросток позвонил и сказал, что едет в автобусе № 13 , но через 5 минут он не ответил на звонок.







«В этот день в "Галерее", по-моему, проходило какое-то мероприятие вечером — народу было битком. <...> 40 минут мы простояли, потом кое-как мы с ним дозвонились. Он говорит: "Народу было битком, мы прям висели". А у него куртка: у него карман расстёгивается внутри там, из этого кармана надо было вытащить мешочек, расстегнуть», — пересказала ситуацию Наталья Буковская.





Мальчик рассказал Наталье, что кондуктор встала возле него, требуя проездной, пока автобус ехал до остановки «Гостиница "Обь"». В это время ребёнок не мог ни пройти в салон, ни схватиться за поручень — ему было неудобно достать проездную карту. Когда двери открылись, кондуктор, которая не дождалась проездного, потребовала, чтобы мальчик вышел.





Буковская рассказывает, что на улице уже почти стемнело, а на остановке стояла группа молодых людей, кто-то из них толкнул мальчика. «У него телефон этот выпал — вот я почему не могла до него дозвониться. Потом пока он нашёл этот телефон — он у него, естественно, весь разбитый», — объяснила Наталья.





Пока она ждала внука на остановке, мимо проехало несколько автобусов № 13 . В итоге подросток приехал на автобусе № 9 — Наталья подчеркнула, что её внук ездит по безлимитному тарифу социальной карты, за который она платит на несколько месяцев вперёд, то есть у ребёнка всегда есть возможность рассчитаться за проезд.





По информации на сайте ЦУГАЭТ, на автобусном маршруте № 13 работает три перевозчика: ИП Прилукова И.А., ИП Кобенко В. А. и ООО «ПАТП-6». Наталья Буковская отметила, что не знает, кому из них принадлежит автобус, но намерена выяснить, кто высадил ее внука.





Представители Прилуковой сообщили, что у них на маршруте работает только один автобус № 13 — и в 19:45 в субботу он уже был на конечной.





Представители двух других перевозчиков рассказали, что не располагают информацией об инциденте.





В диспетчерской ИП Кобенко отметили, что такое поведение кондуктора недопустимо. «Нужен номер автобуса, чтобы нам разобраться, если это у нас на предприятии случилось. Вообще, мы, конечно, жёстко наказываем кондукторов за грубость, водителей за какие-то нарушения — у нас жёсткая система штрафов есть, вплоть до увольнения за все такие дела, даже просто за хамство мы увольняем кондукторов. Ну а в этой ситуации, если не знают номер автобуса, то мы просто не установим, кто это. Естественно, все будут отнекиваться: наши — не наши, любые другие — точно так же», — отметили в диспетчерской.





Также представители перевозчика предположили, что сейчас кондуктора можно найти на линии в рабочее время.





В «ПАТП-6» добавили, что кондукторов на предприятии инструктируют, чтобы те не высаживали детей. Также в компании отметили, что конфликтные ситуации в компании всегда рассматривают и анализируют, но для этого нужно обращение от пассажира и информация о госномере автобуса.



