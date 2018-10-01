Школьника высадили из переполненного автобуса — он не успел рассчитаться за проезд
На выходных в Новосибирске 14-летнего подростка высадили из автобуса
В субботу около 20:00 на остановке «Инструментальный завод» ребёнка ждала его бабушка Наталья Буковская. Она созвонилась с внуком, который добирался домой с тренировки, — тот сказал ей, что выходит из метро и собирается сесть в автобус на «Речном вокзале». В 19:58 подросток позвонил и сказал, что едет в автобусе
«В этот день в "Галерее", по-моему, проходило какое-то мероприятие вечером — народу было битком. <...> 40 минут мы простояли, потом кое-как мы с ним дозвонились. Он говорит: "Народу было битком, мы прям висели". А у него куртка: у него карман расстёгивается внутри там, из этого кармана надо было вытащить мешочек, расстегнуть», — пересказала ситуацию Наталья Буковская.
Мальчик рассказал Наталье, что кондуктор встала возле него, требуя проездной, пока автобус ехал до остановки «Гостиница "Обь"». В это время ребёнок не мог ни пройти в салон, ни схватиться за поручень — ему было неудобно достать проездную карту. Когда двери открылись, кондуктор, которая не дождалась проездного, потребовала, чтобы мальчик вышел.
Буковская рассказывает, что на улице уже почти стемнело, а на остановке стояла группа молодых людей, кто-то из них толкнул мальчика. «У него телефон этот выпал — вот я почему не могла до него дозвониться. Потом пока он нашёл этот телефон — он у него, естественно, весь разбитый», — объяснила Наталья.
Пока она ждала внука на остановке, мимо проехало несколько автобусов
По информации на сайте ЦУГАЭТ, на автобусном маршруте
Представители Прилуковой сообщили, что у них на маршруте работает только один автобус
Представители двух других перевозчиков рассказали, что не располагают информацией об инциденте.
В диспетчерской ИП Кобенко отметили, что такое поведение кондуктора недопустимо. «Нужен номер автобуса, чтобы нам разобраться, если это у нас на предприятии случилось. Вообще, мы, конечно, жёстко наказываем кондукторов за грубость, водителей за какие-то нарушения — у нас жёсткая система штрафов есть, вплоть до увольнения за все такие дела, даже просто за хамство мы увольняем кондукторов. Ну а в этой ситуации, если не знают номер автобуса, то мы просто не установим, кто это. Естественно, все будут отнекиваться: наши — не наши, любые другие — точно так же», — отметили в диспетчерской.
Также представители перевозчика предположили, что сейчас кондуктора можно найти на линии в рабочее время.
В «ПАТП-6» добавили, что кондукторов на предприятии инструктируют, чтобы те не высаживали детей. Также в компании отметили, что конфликтные ситуации в компании всегда рассматривают и анализируют, но для этого нужно обращение от пассажира и информация о госномере автобуса.
На прошлой неделе в Новосибирске произошёл скандал с высаженным школьником на маршруте
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова