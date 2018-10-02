Новосибирск как в 1990-х: блогер снял фильм о городе на видеокассету VHS

Новосибирский блогер решил создать видео о Новосибирске с помощью VHS-камеры

Новосибирский блогер Евгений Кочкин снял виды Новосибирска на VHS-камеру — на создание ролика у него ушло больше недели.







Как рассказал блогер, на создание видеоролика его вдохновили инсталляции в интернете, созданные с помощью камер с аналоговыми видеокассетами.





«Я понял, что в Новосибирске ещё никто подобного не делал. Проникся этой культурой, потом начал общаться с людьми, которые увлекаются подобным, — меня добавили в чат с людьми из разных городов, что объединяют наш общий интерес. Каждый день я смотрел на труды ребят. У меня просто дух захватывало, когда я видел все эти помехи в кадре, видел всю эту передачу цвета аналоговой камеры. Вот в цифре такого не добиться», — рассказал корреспонденту НГС блогер Евгений Кочкин.





Евгений Кочкин поделился с редакцией НГС тизером будущего видео





По его словам, ему пришлось купить почти 40 старых видеокамер, чтобы потом выбрать из них лучшие.





«В итоге оставил я у себя только пять VHS-камер. Купил устройство, чтоб оцифровывать изображение, закупил реквизита по типу ретро. А потом ещё докупил огромную телекамеру Panasonic, на которые раньше снимали сюжеты новосибирские СМИ», — добавил блогер.







Фасад НОВАТа, снятый на старую видеокамеру





Сюжеты и ракурсы Евгений выбирает во время прогулок по вечернему и ночному Новосибирску. Он рассказал, что поначалу пытался добиться VHS-эффекта с помощью современных устройств. На создание короткого ролика, которым блогер поделился с редакцией НГС, ему понадобилось около трёх недель.





Стопкадр заката, снятый на VHS





Обычно новосибирцы используют для съёмок современную технику, и в их объективы попадает не только родной город. Так, недавно Вадим Махоров опубликовал захватывающий видеоролик с пейзажами Камчатки, а Слава Степанов и вовсе облетел почти всю планету.

