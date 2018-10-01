Тревога на Зорге: из детской поликлиники эвакуировали пациентов и врачей
Утром 1 октября из детской поликлиники
По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, в поликлинике сработала пожарная сигнализация.
«Поликлиника на Зорге. Сработала сигнализация в 11:17. Выехали на место. Ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Выезжали при срабатывании системы мониторинга», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного МЧС.
Получить оперативный комментарий в поликлинике корреспонденту НГС не удалось: в учреждении не ответили на звонки.
В конце августа случился пожар в Новосибирской областной клинической больнице на Немировича-Данченко: из двух корпусов больницы пришлось вывести 412 человек. В частности, пожарные эвакуировали 16 тяжелобольных пациентов, которые лежали в реанимационном отделении.
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Александр Сильченко
Скриншот видео
Видео vk.com/club124648791