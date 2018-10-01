Спасти слугу народа: на Урале собрали деньги для новосибирского депутата, недовольного зарплатой

Цель проекта — собрать 380 тысяч рублей. На фото — Вера Ганзя

Екатеринбургский благотворительный фонд «Человечек» начал сбор средств для депутата Госдумы от Новосибирской области Веры Ганзя — ранее депутат сообщала, что недовольна зарплатой, так как она уходит на помощь людям.







В пятницу представляющая в Госдуме КПРФ Вера Ганзя сказала, что недовольна зарплатой депутата. «Всё уходит на помощь людям, всё из своего кармана. Это случается каждый месяц — бесконечно идут просьбы. Каждое второе письмо — просьба о материальной помощи. Я не одна такая, большая часть депутатов также оказывает помощь. Просят по разному — кто-то 700 тысяч, кто-то 15. На мероприятие — конкурс песенный для сельской глубинки — у меня ушло около 100 тысяч», — пояснила своё недовольство Вера Ганзя корреспонденту НГС. Она отметила, что не жалуется на низкую зарплату, а хочет привлечь внимание к тому, на что её тратят депутаты.





Чтобы исправить эту ситуацию, депутат предложила предусмотреть представительские расходы для помощи избирателям. «А зарплату — пусть хоть её всю забирают. Все расходы мы бы согласовывали с местными депутатами, государством, чтобы не было нецелевого расхода», — сказала Вера Ганзя.





Уже после заявления Веры Ганзя благотворительный фонд «Человечек» начал сбор средств для депутата. Как сообщается на сайте фонда, цель кампании — помочь депутату выбраться из «затруднительного положения». «Вера Ганзя попала в затруднительное положение, ей не хватает заработной платы. Просим всех неравнодушных людей подарить шанс на жизнь и счастливое будущее!» — говорится на сайте фонда.





К понедельнику, 1 октября, фонд собрал 1633 рубля из 380 тысяч рублей. На сайте фонда указано, что попечитель фонда — Алексей Столяров. Ранее он занимался телефонными розыгрышами (пранкингом), известен под псевдонимом «Лексус».