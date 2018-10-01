Над Новосибирском заметили стаи морозостойких гусей

Миграция птиц через Новосибирск началась в сентябре

В Новосибирск на время вернулись северные гуси — стаи птиц пролетают над городом по пути на зимовки.







По словам орнитолога Алексея Яновского, в конце сентября и начале октября в Новосибирске наблюдается пик миграции птиц на юг.





«Вчера на окраине Академгородка я услышал гоготание диких гусей в небе. Они у нас пролётом, это северные гуси. Летят из тундры. Сообщают, что там уже снегопады. Это обычные сроки для пролёта северных гусей. Чаще всего летит через нас тундровый гуменник и белолобый гусь. В эту пору тундровые виды гусей пролетают через Новосибирск», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.





По его словам, птицы проводят лето на севере Якутии и полуострове Таймыр.





«Они летели на юго-запад клином. Летели на высоте около 600 метров с гоготанием», — добавил орнитолог Алексей Яновский.





Гуменники гнездятся и выводят своих гусят в лесотундре и тундре приполярных регионов





На прошлой неделе в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг. А одними из первых Новосибирск начали покидать стрижи — птицы начали улетать в середине августа.