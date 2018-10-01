Новосибирец без ног мечтал увидеть «Формулу-1» — для него собрали 100 тысяч

Александр Иванов всю жизнь мечтал посмотреть гонки своими глазами





Благотворительный фонд «Спорту место» исполнил мечту прикованного к инвалидному креслу Александра Иванова из Новосибирской области.





Волонтёры собрали более 100 тысяч рублей и свозили Александра на всемирную серию гонки «Формула-1» в Сочи. 27-летний Александр Иванов из-за болезни вынужден жить в Обском психоневрологическом интернате, хотя у него никогда не было проблем с ментальным здоровьем — вскоре после рождения у него диагностировали спинномозговую грыжу, и обе ноги пришлось ампутировать.





Александр давно увлекается гонками. Когда он однажды ездил с волонтёрами «Спорту место» на картинг и дрифт, то признался, что хотел бы хоть раз вживую увидеть «Формулу-1». В исполнение своей мечты он не верил и считал, что для инвалида без родителей это невероятно. Волонтёры «Спорту место» решили исполнить мечту Александра и собрали деньги на поездку в Сочи.







После гонки Александр взял автографы у пилотов гонки





«Во время сбора билеты в авиакомпании резко подорожали. Нам помогли общество инвалидов-колясочников "Финист", ребята из "Триада ТВ". У Саши масса впечатлений — человек первый раз летел на самолёте, первый раз увидел море. Вчера мы сходили в горы, посетили "Формулу", попали на концерт "Би-2", который был на гонках, — всё это вживую, автограф-сессия с настоящими пилотами», — рассказал корреспонденту НГС директор благотворительного фонда «Спорту место» Владислав Иванов.





Александр Иванов впервые увидел море





«Сбылась моя мечта побывать на "Формуле-1", и я восхищён всем сразу после прилёта в Сочи», — сказал Александр Иванов. Обратно в Новосибирск они вернутся после 2 октября.





В начале лета Александр Иванов прокатился в настоящем дрифткаре вместе с гонщиком Арменом Арутюняном — акцию «Дрифт без границ» также организовал фонд «Спорту место».