Утро не задалось: водители встали в глухую пробку от Титова до Димитровского моста

Около 8:30 утра уровень пробок в городе был 7 баллов
Около 8:30 утра уровень пробок в городе был 7 баллов


Сегодня утром, 1 октября, в Новосибирске на пути к Димитровскому мосту в Ленинском районе собралась сложная пробка.


Глухая пробка начинается от улицы Титова: по Станиславского и проезду Энергетиков скорость движения автомобилей в потоке в 8:30 не превышала 2 км/ч.


Длина пробки составила 4 километра
Длина пробки составила 4 километра


На прилегающих улицах Яндекс.Карты отмечают ряд медленных пробок: на улице Котовского, Широкой, Ватутина, Станционной и Пархоменко. В целом уровень пробок в 8:30 в Новосибирске составлял 7 баллов.


В пробках водители переговариваются и ругаются друг с другом, оставляя критические и саркастические замечания в приложении Яндекс.Карты
В пробках водители переговариваются и ругаются друг с другом, оставляя критические и саркастические замечания в приложении Яндекс.Карты


На прошлой неделе пробка собралась на проспекте Дзержинского: из-за аварии оказалось парализовано движение трамваев

Прочтений: 3330
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено