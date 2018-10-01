Утро не задалось: водители встали в глухую пробку от Титова до Димитровского моста
Сегодня утром, 1 октября, в Новосибирске на пути к Димитровскому мосту в Ленинском районе собралась сложная пробка.
Глухая пробка начинается от улицы Титова: по Станиславского и проезду Энергетиков скорость движения автомобилей в потоке в 8:30 не превышала 2 км/ч.
На прилегающих улицах Яндекс.Карты отмечают ряд медленных пробок: на улице Котовского, Широкой, Ватутина, Станционной и Пархоменко. В целом уровень пробок в 8:30 в Новосибирске составлял 7 баллов.
На прошлой неделе пробка собралась на проспекте Дзержинского: из-за аварии оказалось парализовано движение трамваев.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), скриншот maps.nskgortrans.ru (2, 3)