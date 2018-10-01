В Новосибирске нашли пропавшую девушку: она две недели скрывалась у парня на даче
В Новосибирске завершились поиски 16-летней Анны Пашковой, которая пропала в Калининском районе Новосибирска 17 сентября. В день исчезновения девушка отправилась на прогулку в Пашино.
О том, что Анна нашлась, сообщили добровольцы поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» вечером 30 сентября.
«Анна Пашкова пряталась на даче у своего парня. Вчера днём она вернулась домой», — коротко сообщила корреспонденту НГС координатор инфогруппы «ДоброСпас-Новосибирск» Светлана Карпова.
Недавно в Новосибирской области благополучно завершились поиски 26-летней Ольги Пестуновой, которая пропала вместе с двумя детьми после поездки в такси.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова