В Новосибирске нашли пропавшую девушку: она две недели скрывалась у парня на даче

Днём 17 сентября девушка ушла на прогулку и не вернулась

В Новосибирске завершились поиски 16-летней Анны Пашковой, которая пропала в Калининском районе Новосибирска 17 сентября. В день исчезновения девушка отправилась на прогулку в Пашино.







О том, что Анна нашлась, сообщили добровольцы поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» вечером 30 сентября.







«Анна Пашкова пряталась на даче у своего парня. Вчера днём она вернулась домой», — коротко сообщила корреспонденту НГС координатор инфогруппы «ДоброСпас-Новосибирск» Светлана Карпова.







Недавно в Новосибирской области благополучно завершились поиски 26-летней Ольги Пестуновой, которая пропала вместе с двумя детьми после поездки в такси.

