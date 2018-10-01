Новосибирские разведчики отправились на учения со стрельбой и беспилотниками
Разведчики Центрального военного округа (ЦВО) из Новосибирска отправились на учения «Поиск-2018» в Казахстан.
В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что в учениях примут участие разведчики из Новосибирска, Екатеринбурга и Самары. Всего военные задействовали больше 300 человек, беспилотники и самолёты Су-24МР.
«При помощи сборно-разборных конструкций временных платформ-аппарелей осуществили погрузку вооружения и военной техники. Военнослужащие преодолели расстояние более 2 тысяч километров и с ходу приступили к выполнению учебных задач. От российской стороны на учение привлечены разведывательные подразделения, а также подразделения специального назначения», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Учения будут длиться до 5 октября. В них участвуют военные из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
В конце мая военные впервые отработали на территории Сибири метод «сирийский вал», который используется в борьбе с джихад-мобилями — пикапами, оснащёнными пулемётами и миномётами.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова